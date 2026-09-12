Río Paraguay perdió altura en toda su extensión este sábado

Según datos publicados este sábado por la Dirección de Meteorología e Hidrología, el nivel de las aguas del río Paraguay bajó hoy en todos los puntos de medición, en comparación con las marcas registradas el viernes.

En Asunción, el río Paraguay se situaba hoy a una altura de 0,59 metros, dos centímetros más bajo que ayer, aunque aún lejos del mínimo histórico de –1,61 metro registrado el 2 de noviembre de 2024.

Lea más: Clima en Paraguay: el tiempo se estabiliza este sábado con un marcado descenso de la temperatura

El río perdió entre 1 y 5 centímetros de altura en todos los otros puntos en los que se mide el nivel de sus aguas. Solo ganó 1 centímetro aguas arriba de territorio paraguayo, a la altura de la localidad de Cáceres, Brasil.

El Niño y un incremento de las lluvias

Las previsiones meteorológicas anticipan un importante incremento en las lluvias en la región sudamericana durante las próximas semanas y meses a consecuencia del fenómeno climático El Niño, lo que podría traer un aumento en el nivel de las aguas del río Paraguay.