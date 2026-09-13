Río Paraguay mantiene descenso generalizado en sus principales puertos

Un panorama persistente de bajante caracteriza el estado actual del río Paraguay en gran parte de sus puntos de medición convencionales. Según las lecturas hidrológicas oficiales de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH), los principales puertos del país registran variaciones negativas diarias.

En el puerto de Asunción, la cota alcanzó los 0,56 metros tras sufrir un descenso de 3 centímetros respecto al día anterior. Esta tendencia a la baja se repite en otros puntos estratégicos del cauce fluvial, como Concepción, donde el nivel retrocedió 3 centímetros para ubicarse en 1,76 metros, mientras que en Alberdi se observó una marca de 2,12 metros, tras perder 2 centímetros.

En el área metropolitana y alrededores, Villeta e Itá Enramada también registraron descensos de 4 centímetros en un periodo de 24 horas.

Los únicos puertos que registraron una variación hacia arriba fueron los de Humaitá y Pilar, con 4 centímetros cada uno, alcanzando una altura de 2,34 y 2,57 metros respectivamente.

Lea más: Río Paraguay perdió altura en toda su extensión este sábado

Comportamiento diferente en la cuenca del Paraná

En contraste con el panorama del río Paraguay, las estaciones hidrológicas situadas sobre el río Paraná mostraron una dinámica diferente, caracterizada por recuperaciones puntuales en varios de sus tramos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puntos como Ciudad del Este experimentaron un importante repunte diario de 121 centímetros, situándose en 15,91 metros. Asimismo, Salto del Guairá y Encarnación mostraron incrementos de 19 y 13 centímetros, reflejando una variabilidad ligada a las descargas y precipitaciones en la cuenca alta de ese cauce.

Perspectivas e impacto de El Niño

A pesar del escenario actual de bajante en el río Paraguay, los pronósticos climáticos anticipan un cambio drástico con la consolidación del fenómeno El Niño. La Dirección de Meteorología e Hidrología y organismos internacionales proyectan un paulatino incremento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones sobre la región hacia los próximos meses.

De cumplirse estas previsiones, la crecida repentina de los ríos podrían desencadenar inundaciones en zonas vulnerables como los bañados de Asunción y áreas ribereñas de la Región Oriental, obligando a las autoridades a mantener planes de contingencia.

Lea más: Ayolas: El Niño podría superar la inundación de 1983 y octubre sería crítico