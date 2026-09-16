Lluvias y calor húmedo marcarán la transición hacia la primavera, anticipa Meteorología

Eduardo Mingo, titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), dijo en entrevista con ABC Cardinal, que un sistema de precipitaciones afectará a gran parte del territorio nacional a partir de la madrugada del viernes. El fenómeno llegará acompañado de un progresivo aumento de las temperaturas mínimas y un elevado contenido de humedad que incrementará la sensación térmica durante todo el fin de semana.

El sistema de lluvias se iniciará al oeste, en la zona del Chaco, y se desplazará con rapidez hacia la Región Oriental. Según detalló, la inestabilidad comenzará a sentirse entre la madrugada y el amanecer del viernes en el departamento de Boquerón.

Al respecto, Mingo citó un dicho conocido para referirse al origen del fenómeno: “Poniente no miente también, no se olviden ese dicho popular muy nuestro”. Agregó además que esta frase tiene un claro sustento en la experiencia climatológica del país: “Siempre que venga de ahí, las nubes son muy peligrosas para la lluvia”.

Durante la jornada del viernes, las precipitaciones irán cruzando el territorio y se intensificarán hacia la noche sobre el sur, afectando especialmente a los departamentos de Ñeembucú, Misiones y el sur de Central. Para la jornada siguiente, el alcance del temporal será generalizado: “Prácticamente podemos decir el ochenta por ciento del territorio nacional, todo ese día sábado se comportaría bastante lluvioso a nivel país”, adelantó.

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¿Cómo estará el clima en el arranque de la primavera?

En cuanto al comportamiento térmico, el profesional descartó un descenso de las temperaturas con las lluvias. Por el contrario, se registrará un ascenso en las mínimas, las cuales rondarán entre los 19 °C y 21 °C desde el viernes. Si bien las máximas no sobrepasarán los 25 °C por la cobertura nubosa, la combinación con la alta humedad generará “una especie de efecto invernadero”, según explicó el especialista.

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Para el domingo se aguarda una mejora rápida con el desplazamiento del sistema de tormentas hacia el territorio brasileño, lo que dará paso a vientos del sector norte y máximas de entre 29 °C y 30 °C con mayor presencia de sol.

Finalmente, con respecto al pronóstico para el 21 de septiembre, día del inicio de la primavera, Mingo indicó que se prevén aguaceros en una franja del noreste, este y sureste de la Región Oriental que abarca departamentos como Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Caazapá e Itapúa.

Hacia el final de esa jornada, la inestabilidad volvería a extenderse hacia la capital y la zona del Bajo Chaco.

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