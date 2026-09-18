Seis departamentos están en zona de tormentas esta tarde

Lluvias intensas comienzan a registrarse en la tarde de este viernes en varias zonas del país. El boletín especial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que las lluvias intensas estarán acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo.

Asimismo, el informe no descarta que estas tormentas generen fenómenos de tiempo severo de forma muy puntual a medida que el sistema avance durante las próximas horas.

Cabe señalar, las zonas de cobertura del evento meteorológico son Centro y suroeste de la Región Oriental, y el sur de la Región Occidental (Chaco). Los departamentos bajo alerta: Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí, Misiones, Ñeembucú y Presidente Hayes.

Meteorología prevé un fin de semana con tormentas

Las condiciones de inestabilidad climática persistirán durante todo el fin de semana. Para el sábado se aguarda la continuación de precipitaciones y descargas eléctricas acompañadas de un ambiente fresco a cálido.

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Por otro lado, para el domingo se espera un incremento significativo de la temperatura, alcanzando máximas de 31 a 34 °C, con vientos rotando al sector norte y una paulatina disminución de la lluvia a lo largo del día.

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Aunque el tiempo mostrará ligeras mejoras intermitentes, la inestabilidad se extenderá durante los primeros días de la siguiente semana. La Dirección de Meteorología indica que las probabilidades de lluvias dispersas podrían prolongarse de manera intermitente hasta el martes.