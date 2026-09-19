Meteorología renueva aviso por tormentas eléctricas y estos son los departamentos afectados

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que prosigue el desarrollo de celdas de tormentas sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las próximas horas de este sábado.

La zona de cobertura corresponde al centro y sur de la Región Oriental.

Los departamentos afectados

Conforme al último aviso, los siete departamentos afectados son:

Guairá Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Sur y centro de Central Ñeembucú

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