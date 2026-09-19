Clima
19 de septiembre de 2026 a la - 13:36

Meteorología renueva aviso por tormentas eléctricas y estos son los departamentos afectados

Vista de carretera lluviosa que lleva a un estadio, sin personas presentes y con ambiente gris y nublado.
Imagen de archivo: lluvia en Encarnación, capital del departamento de Itapúa. Sergio González

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias, tormentas eléctricas y otros fenómenos que se registrarían este sábado. De momento hay siete departamentos afectados.

Por ABC Color
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Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que prosigue el desarrollo de celdas de tormentas sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las próximas horas de este sábado.

La zona de cobertura corresponde al centro y sur de la Región Oriental.

Los departamentos afectados

Conforme al último aviso, los siete departamentos afectados son:

  1. Guairá
  2. Caazapá
  3. Itapúa
  4. Misiones
  5. Paraguarí
  6. Sur y centro de Central
  7. Ñeembucú
Representación satelital de Paraguay con nubes, mostrando variaciones de temperatura y ciudades como Asunción y Ciudad del Este.
DMH

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