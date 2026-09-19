Video: río Paraná sube a 3,65 metros y proyectan una cota de 3,70 m en Ayolas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó a la ciudadanía que, conforme al reporte hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), correspondiente al 19 de septiembre de 2026, el nivel del río Paraná en Puerto Ayolas se encuentra en 3,65 metros, con un ascenso de 5 centímetros en las últimas 24 horas.

Actualmente, el nivel se encuentra 0,55 m por debajo del nivel de alerta (4,20 m) y 0,85 metros por debajo del nivel de inundabilidad (4,50 m). Las previsiones hidrológicas indican una tendencia de descenso para los próximos días, sujeta a eventuales variaciones.

No obstante, se estima que en los próximos días la cota podría llegar a 3,70 m. El nivel registrado se encuentra muy por encima del promedio habitual de entre 1,50 y 1,80 metros en la zona.

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Evacuación

Personal de la Prefectura Naval zona Ayolas procedió ayer a la evacuación de una pobladora de la Isla Codo, ubicada aguas abajo del puerto local.

En Puerto Carrizal, a unos 3.000 metros del vertedero Aña Cua de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), el desborde del río Paraná obligó a varias de las familias a abandonar sus viviendas y buscar refugio en zonas altas o en casas de familiares. Actualmente, son 27 familias afectadas, señaló Tomás Bogado, dirigente de pescadores de Atinguy.

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Asimismo, Bogado confirmó que finalmente recibieron la asistencia alimentaria que venían reclamando desde hace meses a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Sin embargo, advirtió que ahora la prioridad es otra: solicitan carpas para resguardarse en las zonas altas.

También piden creolina para ahuyentar a las serpientes que huyen hacia zonas secas ante el avance de las aguas.

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