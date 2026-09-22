Primavera ventosa y con saltos térmicos: esto explica Meteorología

El peculiar inicio de la temporada primaveral estuvo marcado por vientos inusualmente fuertes que generaron alarma y, en redes sociales, una ola de comentarios. En comunicación con ABC Cardinal, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, brindó detalles sobre la velocidad alcanzada por las ráfagas que azotaron a la capital y al departamento Central.

“El dato oficial que tenemos en el aeropuerto Silvio Pettirossi (...) estábamos alcanzando aproximadamente los 80 kilómetros por hora ahí, y ráfagas que fueron desde 40 a 80 kilómetros por hora”, detalló el experto. Mingo aclaró que, si bien el viento no fue sostenido todo el tiempo a esa velocidad, la intensidad duró por varias horas, lo que explica por qué llamó tanto la atención de la ciudadanía.

Actualmente, persisten los vientos del sur con intensidades moderadas de entre 30 y 35 kilómetros por hora, un fenómeno que incluso se siente con fuerza en la zona de Hohenau, donde Mingo se encuentra participando del Foro Hidroclimático Nacional.

El Niño y el choque de frentes térmicos

Al ser consultado sobre si estos fenómenos climáticos son consecuencia directa de El Niño, el titular de Meteorología señaló que, si bien el evento está presente y no se puede descartar su impacto, lo ocurrido responde también a condiciones cíclicas propias de la temporada de frentes fríos.

“Fue un frente frío el que ingresó, ingresó seco sobre gran parte de acá del sur, de todo Ñeembucú. Después llega a Asunción también seco y con ese ventarrón”, explicó. Sin embargo, este sistema chocó con el calor intenso previo (que rondaba los 37 °C) y la alta humedad al llegar al norte del departamento Central, San Pedro, Concepción y el Chaco, generando un rápido desarrollo de nubes de tormenta que provocaron algunos destrozos.

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Sobre el brusco salto de temperatura previsto para los próximos días, que prevé mínimas de hasta 10 °C para el miércoles y máximas que treparán a los 36 °C el sábado, el director indicó que es una característica propia de esta época del año.

“La atmósfera no reconoce fecha. Ahora deberíamos decir: ‘No, ya estamos en primavera’. En realidad, su transición empieza antes”, puntualizó. Según el especialista, en esta temporada los frentes fríos avanzan y retroceden a gran velocidad. “Estamos hablando de unas 72 horas que llega hasta el norte y después retrocede rápidamente en 24 horas y genera viento norte”, dijo.

Este rápido retorno del viento norte traerá nuevamente un ambiente húmedo y caluroso, con el potencial de generar nuevas y fuertes tormentas para el día domingo, afectando especialmente a los departamentos del sur.

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