Clima en Paraguay: Aumento de la temperatura y pausa de las lluvias

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas hoy en territorio paraguayo.

El clima se mantendría estable durante los próximos días y no se esperan precipitaciones al menos durante todo el fin de semana.

La temperatura va en aumento y hoy se esperan máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 17 grados a nivel nacional.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 15 °C 31 °C San Pedro 14 °C 31 °C Caacupé 12 °C 29 °C Villarrica 11 °C 28 °C Coronel Oviedo 11 °C 29 °C Caazapá 10 °C 28 °C Encarnación 10 °C 27 °C San Juan Bautista 10 °C 28 °C Paraguarí 11 °C 28 °C Ciudad del Este 13 °C 27 °C Asunción 12 °C 30 °C Pilar 11 °C 28 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 29 °C Salto del Guairá 15 °C 27 ºC Pozo Colorado 14 °C 33 °C Fuerte Olimpo 17 °C 34 °C Mariscal Estigarribia 16 °C 3 °C

Los índices aumentarían aún más en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el sábado.