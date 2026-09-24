Clima
24 de septiembre de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: Aumento de la temperatura y pausa de las lluvias

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Paraguay entra hoy en una nueva seguidilla de días cálidos a calurosos, con temperaturas máximas en torno a 30 grados. No se esperan lluvias o tormentas durante las próximas jornadas.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas hoy en territorio paraguayo.

El clima se mantendría estable durante los próximos días y no se esperan precipitaciones al menos durante todo el fin de semana.

La temperatura va en aumento y hoy se esperan máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 17 grados a nivel nacional.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

15 °C

31 °C

San Pedro

14 °C

31 °C

Caacupé

12 °C

29 °C

Villarrica

11 °C

28 °C

Coronel Oviedo

11 °C

29 °C

Caazapá

10 °C

28 °C

Encarnación

10 °C

27 °C

San Juan Bautista

10 °C

28 °C

Paraguarí

11 °C

28 °C

Ciudad del Este

13 °C

27 °C

Asunción

12 °C

30 °C

Pilar

11 °C

28 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

29 °C

Salto del Guairá

15 °C

27 ºC

Pozo Colorado

14 °C

33 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

34 °C

Mariscal Estigarribia

16 °C

3 °C

Los índices aumentarían aún más en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el sábado.