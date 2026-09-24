Clima en Paraguay: Aumento de la temperatura y pausa de las lluvias

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas hoy en territorio paraguayo.
El clima se mantendría estable durante los próximos días y no se esperan precipitaciones al menos durante todo el fin de semana.
La temperatura va en aumento y hoy se esperan máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 17 grados a nivel nacional.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
15 °C
31 °C
San Pedro
14 °C
31 °C
Caacupé
12 °C
29 °C
Villarrica
11 °C
28 °C
Coronel Oviedo
11 °C
29 °C
Caazapá
10 °C
28 °C
Encarnación
10 °C
27 °C
San Juan Bautista
10 °C
28 °C
Paraguarí
11 °C
28 °C
Ciudad del Este
13 °C
27 °C
Asunción
12 °C
30 °C
Pilar
11 °C
28 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
29 °C
Salto del Guairá
15 °C
27 ºC
Pozo Colorado
14 °C
33 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
34 °C
Mariscal Estigarribia
16 °C
3 °C
Los índices aumentarían aún más en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el sábado.