Anuncian hasta 43 °C durante el finde largo: estas son las zonas más afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alertó sobre un episodio de altas temperaturas que afectará a gran parte del territorio nacional durante el fin de semana largo.

Según un boletín meteorológico especial emitido este viernes, las máximas superarán los 40 °C en varias zonas del Chaco y la combinación con elevados niveles de humedad podría generar sensaciones térmicas aún más extremas.

La advertencia abarca desde el sábado hasta el lunes y señala una alta probabilidad de que se establezca una ola de calor en el país.

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Chaco: temperaturas más elevadas

De acuerdo con las proyecciones de la DMH, la Región Occidental será la más afectada por el intenso calor.

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Para el sábado, departamentos como Boquerón y Alto Paraguay ya registrarían máximas de 41 °C, mientras que extensas áreas del Chaco oscilarían entre 39 °C y 40 °C.

La situación se agravaría el domingo, cuando gran parte de la Región Occidental ingresaría en la categoría de temperaturas extremas, con registros de entre 41 °C y 42 °C.

El lunes se perfila como la jornada más crítica del evento meteorológico. Los mapas oficiales muestran máximas de hasta 43 °C en Boquerón y valores cercanos a 42 °C en Alto Paraguay y Presidente Hayes.

¿Qué ocurrirá en la Región Oriental?

Aunque los registros más elevados se concentrarán en el Chaco, la Región Oriental tampoco quedará al margen del intenso calor.

Durante los tres días del evento, gran parte de los departamentos orientales registrarán temperaturas máximas de entre 36 °C y 40 °C.

Los valores más elevados se observarían principalmente en los departamentos del norte y centro de la región, mientras que las zonas del extremo este mantendrían temperaturas relativamente menores.

Sin embargo, la evolución del fenómeno muestra un avance progresivo del calor. Para el lunes prácticamente desaparecerían las áreas con temperaturas iguales o inferiores a 35 °C, quedando solo sectores reducidos del este dentro del rango de 36 °C a 38 °C.

Humedad elevaría sensación térmica

Meteorología advirtió que el alto contenido de humedad previsto para los próximos días favorecerá sensaciones térmicas superiores a las temperaturas registradas por los termómetros.

Esta combinación de calor y humedad incrementa el estrés térmico sobre las personas y puede generar condiciones de riesgo, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Alta probabilidad de ola de calor

Uno de los puntos destacados del boletín especial es la advertencia sobre una posible ola de calor.

La DMH señala que las condiciones atmosféricas previstas aumentan significativamente la probabilidad de que se configure este fenómeno, caracterizado por varios días consecutivos con temperaturas persistentemente elevadas por encima de los valores normales para la época.

Departamentos con temperaturas más altas previstas

Según los mapas difundidos por Meteorología, los valores máximos más elevados se concentrarían en:

Boquerón: hasta 43 °C el lunes.

Alto Paraguay: hasta 42 °C entre domingo y lunes.

Presidente Hayes: hasta 42 °C el lunes.

Sectores del norte de la Región Oriental: entre 40 °C y 41 °C durante el fin de semana largo.

Sábado: calor extremo en el Chaco

Zonas rojas (41 °C o más)

Boquerón: 41 °C

Alto Paraguay: 40 °C a 41 °C en sectores del departamento

Zonas naranjas (39 °C a 40 °C)

Gran parte de la Región Occidental

Presidente Hayes: hasta 40 °C

Sectores del norte y centro de la Región Oriental

Zonas amarillas (36 °C a 38 °C)

Concepción: 38 °C

San Pedro: 38 °C

Paraguarí: 37 °C

Misiones: 36 °C

Ñeembucú: 36 °C

Zonas verdes (35 °C o menos)

Amambay: 35 °C

Canindeyú: 34 °C

Alto Paraná: 34 °C

Caaguazú: 34 °C

Itapúa: 35 °C

Domingo: el calor se expande

Zonas rojas (41 °C o más)

Boquerón: 42 °C

Alto Paraguay: 42 °C

Presidente Hayes: 41 °C

Gran parte del Chaco bajo condiciones de calor extremo

Zonas naranjas (39 °C a 40 °C)

Concepción: 40 °C

Paraguarí: 39 °C

Misiones: 38 °C a 39 °C

San Pedro: 38 °C a 40 °C

Zonas amarillas (36 °C a 38 °C)

Amambay: 37 °C

Canindeyú: 36 °C

Alto Paraná: 36 °C

Caaguazú: 36 °C

Itapúa: 36 °C

Lunes: la jornada más crítica

Zonas rojas (41 °C o más)

Boquerón: 43 °C

Alto Paraguay: 42 °C

Presidente Hayes: 42 °C

Amplias zonas del centro y oeste del Chaco

Zonas naranjas (39 °C a 40 °C)

San Pedro: 40 °C

Cordillera: 39 °C

Paraguarí: 39 °C

Misiones: 39 °C

Concepción: cerca de 40 °C

Zonas amarillas (36 °C a 38 °C)