Clima en Paraguay: ¿Cuánto va a subir la temperatura este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima se mantendría estable en todo el país durante el fin de semana. No se esperan lluvias antes de mediados de la próxima semana.

Las temperaturas van en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas de entre 17 y 23 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 21 °C 35 °C San Pedro 20 °C 35 °C Caacupé 20 °C 35 °C Villarrica 20 °C 32 °C Coronel Oviedo 19 °C 33 °C Caazapá 18 °C 33 °C Encarnación 17 °C 32 °C San Juan Bautista 17 °C 32 °C Paraguarí 20 °C 33 °C Ciudad del Este 18 °C 31 °C Asunción 20 °C 35 °C Pilar 17 °C 32 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 32 °C Salto del Guairá 18 °C 31 ºC Pozo Colorado 22 °C 36 °C Fuerte Olimpo 23 °C 38 °C Mariscal Estigarribia 23 °C 38 °C

Los índices seguirían aumentando durante el fin de semana, con máximas de 36 grados el sábado en la capital y 39 grados el domingo. En algunas zonas del norte del país, la temperatura superaría 40 grados en los próximos días.