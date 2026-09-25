Clima
25 de septiembre de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: ¿Cuánto va a subir la temperatura este fin de semana?

Amanecer
Fernando Romero, ABC Color

Paraguay registraría un fin de semana caluroso, con temperaturas en aumento desde hoy. No se esperan lluvias o tormentas durante los próximos días.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima se mantendría estable en todo el país durante el fin de semana. No se esperan lluvias antes de mediados de la próxima semana.

Las temperaturas van en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas de entre 17 y 23 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

21 °C

35 °C

San Pedro

20 °C

35 °C

Caacupé

20 °C

35 °C

Villarrica

20 °C

32 °C

Coronel Oviedo

19 °C

33 °C

Caazapá

18 °C

33 °C

Encarnación

17 °C

32 °C

San Juan Bautista

17 °C

32 °C

Paraguarí

20 °C

33 °C

Ciudad del Este

18 °C

31 °C

Asunción

20 °C

35 °C

Pilar

17 °C

32 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

32 °C

Salto del Guairá

18 °C

31 ºC

Pozo Colorado

22 °C

36 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

38 °C

Mariscal Estigarribia

23 °C

38 °C

Los índices seguirían aumentando durante el fin de semana, con máximas de 36 grados el sábado en la capital y 39 grados el domingo. En algunas zonas del norte del país, la temperatura superaría 40 grados en los próximos días.