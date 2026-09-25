Clima en Paraguay: ¿Cuánto va a subir la temperatura este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
El clima se mantendría estable en todo el país durante el fin de semana. No se esperan lluvias antes de mediados de la próxima semana.
Las temperaturas van en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas de entre 17 y 23 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
21 °C
35 °C
San Pedro
20 °C
35 °C
Caacupé
20 °C
35 °C
Villarrica
20 °C
32 °C
Coronel Oviedo
19 °C
33 °C
Caazapá
18 °C
33 °C
Encarnación
17 °C
32 °C
San Juan Bautista
17 °C
32 °C
Paraguarí
20 °C
33 °C
Ciudad del Este
18 °C
31 °C
Asunción
20 °C
35 °C
Pilar
17 °C
32 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
32 °C
Salto del Guairá
18 °C
31 ºC
Pozo Colorado
22 °C
36 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
38 °C
Mariscal Estigarribia
23 °C
38 °C
Los índices seguirían aumentando durante el fin de semana, con máximas de 36 grados el sábado en la capital y 39 grados el domingo. En algunas zonas del norte del país, la temperatura superaría 40 grados en los próximos días.