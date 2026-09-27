Nivel del río Paraguay este domingo: Sigue la bajante

Los datos indican que en Asunción el río Paraguay se ubicaba hoy a una altura de 0,42 metros, sin variación con relación a la marca registrada el sábado. Se trata de un nivel por debajo de lo normal, pero aún lejos del mínimo histórico de –1,61 metros registrado en noviembre de 2024,

El río Paraguay también mantuvo el mismo nivel que ayer en Ita Enramada y ganó dos centímetros de altura en Concepción y Antequera.

Sin embargo, el nivel de las aguas del río bajó entre 1 y 10 centímetros con relación a los niveles de ayer en todos los demás puntos de medición.

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Los descensos más importantes se produjeron en la cuenca baja, en Humaitá (8 centímetros) y Pilar (10 centímetros).

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¿Cuándo volverá a llover?

El pronóstico meteorológico indica que no se registrarían lluvias en Paraguay hasta el próximo martes.