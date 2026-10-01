Clima en Paraguay: ¿Lluvias y tormentas se extenderían al fin de semana?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur, con posibles lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las condiciones del tiempo mejorarían y no se esperan precipitaciones mañana, viernes. Sin embargo, a partir del sábado volverían a registrarse no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.
Lea más: ¿Fue un tornado lo de Caaguazú? Meteorología analiza rastros de destrucción
Las temperaturas van en leve aumento en Paraguay y este jueves se esperan máximas de 26 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 22 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
20 °C
28 °C
San Pedro
19 °C
27 °C
Caacupé
17 °C
26 °C
Villarrica
16 °C
25 °C
Coronel Oviedo
17 °C
25 °C
Caazapá
16 °C
25 °C
Encarnación
15 °C
24 °C
San Juan Bautista
15 °C
24 °C
Paraguarí
16 °C
25 °C
Ciudad del Este
18 °C
26 °C
Asunción
17 °C
26 °C
Pilar
15 °C
24 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
24 °C
Salto del Guairá
19 °C
26 ºC
Pozo Colorado
18 °C
28 °C
Fuerte Olimpo
22 °C
28 °C
Mariscal Estigarribia
19 °C
28 °C
Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 29 grados en la capital el viernes y 30 grados el sábado.