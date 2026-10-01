Clima
01 de octubre de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: ¿Lluvias y tormentas se extenderían al fin de semana?

Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
Fernando Romero, ABC Color

Las condiciones del tiempo se mantienen inestables hoy en Paraguay, con probabilidad de lluvias en gran parte del país. Aunque mañana el clima se normalizaría, podrían registrarse de nuevo tormentas el sábado.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur, con posibles lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo mejorarían y no se esperan precipitaciones mañana, viernes. Sin embargo, a partir del sábado volverían a registrarse no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

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Las temperaturas van en leve aumento en Paraguay y este jueves se esperan máximas de 26 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 22 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

20 °C

28 °C

San Pedro

19 °C

27 °C

Caacupé

17 °C

26 °C

Villarrica

16 °C

25 °C

Coronel Oviedo

17 °C

25 °C

Caazapá

16 °C

25 °C

Encarnación

15 °C

24 °C

San Juan Bautista

15 °C

24 °C

Paraguarí

16 °C

25 °C

Ciudad del Este

18 °C

26 °C

Asunción

17 °C

26 °C

Pilar

15 °C

24 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

24 °C

Salto del Guairá

19 °C

26 ºC

Pozo Colorado

18 °C

28 °C

Fuerte Olimpo

22 °C

28 °C

Mariscal Estigarribia

19 °C

28 °C

Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 29 grados en la capital el viernes y 30 grados el sábado.