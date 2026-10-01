Clima en Paraguay: ¿Lluvias y tormentas se extenderían al fin de semana?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur, con posibles lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo mejorarían y no se esperan precipitaciones mañana, viernes. Sin embargo, a partir del sábado volverían a registrarse no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

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Las temperaturas van en leve aumento en Paraguay y este jueves se esperan máximas de 26 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 22 grados.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 20 °C 28 °C San Pedro 19 °C 27 °C Caacupé 17 °C 26 °C Villarrica 16 °C 25 °C Coronel Oviedo 17 °C 25 °C Caazapá 16 °C 25 °C Encarnación 15 °C 24 °C San Juan Bautista 15 °C 24 °C Paraguarí 16 °C 25 °C Ciudad del Este 18 °C 26 °C Asunción 17 °C 26 °C Pilar 15 °C 24 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 24 °C Salto del Guairá 19 °C 26 ºC Pozo Colorado 18 °C 28 °C Fuerte Olimpo 22 °C 28 °C Mariscal Estigarribia 19 °C 28 °C

Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 29 grados en la capital el viernes y 30 grados el sábado.