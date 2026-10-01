Temporal en Paraguay: ¿cuáles son los departamentos más afectados y cómo ayuda la SEN?

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en conjunto con distintas gobernaciones y municipalidades, continúan recabando datos sobre los daños causados por el fuerte temporal registrado el pasado martes en gran parte del territorio paraguayo, que azotó con especial violencia al norte y noreste de la Región Oriental.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, señaló que las zonas del país más afectadas por el fenómeno meteorológico fueron los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Cordillera y San Pedro.

Las autoridades creen que el número total de familias afectadas rondaría 4.000, una cifra similar a la que registró otro reciente temporal, registrado a finales de agosto.

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Si bien no se ha reportado víctimas humanas – fallecidas o heridas -, los fuertes vientos del pasado martes ocasionaron daños cuantiosos en los departamentos afectados, con un número importante de casas y establecimientos agro ganaderos afectados.

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Viviendas fueron destechadas, silos y galpones sufrieron daños importantes, y decenas de columnas del tendido eléctrico fueron derribadas.

Asistencia de la SEN

El ministro Zárate comentó que la SEN está abocada a la distribución de materiales como madera terciada, chapas o puntales para ayudar a las familias afectadas a reparar los daños a sus viviendas; además de la entrega de kits con alimentos a quienes lo necesiten.

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Esa ayuda está siendo distribuida desde depósitos de la SEN en ciudades como Santa Rosa del Aguaray o Coronel Oviedo, con coordinación de las autoridades municipales y departamentales.