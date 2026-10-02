Ciudad del Este tendrá un fin de semana cálido, con lluvias y posibles tormentas

Este viernes, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste, que luego serán variables.

La temperatura mínima prevista para la jornada de hoy es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.

Lluvias dispersas dispersas desde mañana

Para mañana, sábado, se espera un ambiente cálido, con una mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán moderadamente desde el norte, para luego tornarse variables. Durante la jornada se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

En tanto, el domingo continuará el tiempo cálido y mayormente nublado. La temperatura oscilará entre 19 °C y 25 °C, con vientos variables y probabilidad de lluvias dispersas.