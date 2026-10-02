Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana de elecciones?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, con baja probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Sin embargo, las condiciones del tiempo volverían a tornarse inestables mañana, sábado, con posibles lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.
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Las precipitaciones continuarían el domingo - día de elecciones municipales en Paraguay – y se extenderían al menos hasta el lunes.
La temperatura durante el fin de semana
El ambiente en Paraguay oscila entre fresco y cálido, y este viernes se espera una temperatura máxima de 28 grados en Asunción, con una mínima de 16.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
18 °C
30 °C
San Pedro
16 °C
28 °C
Caacupé
15 °C
28 °C
Villarrica
15 °C
26 °C
Coronel Oviedo
16 °C
27 °C
Caazapá
14 °C
26 °C
Encarnación
13 °C
24 °C
San Juan Bautista
14 °C
25 °C
Paraguarí
15 °C
26 °C
Ciudad del Este
17 °C
26 °C
Asunción
16 °C
28 °C
Pilar
14 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
18 °C
27 °C
Salto del Guairá
17 °C
28 ºC
Pozo Colorado
17 °C
30 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
31 °C
Mariscal Estigarribia
19 °C
31 °C
Se espera un leve aumento de los índices mañana, con 30 grados de máxima y 20 de mínima en la capital, pero el domingo la temperatura volvería a bajar muy levemente, a niveles similares a los de hoy.