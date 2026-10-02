Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana de elecciones?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, con baja probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo volverían a tornarse inestables mañana, sábado, con posibles lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

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Las precipitaciones continuarían el domingo - día de elecciones municipales en Paraguay – y se extenderían al menos hasta el lunes.

La temperatura durante el fin de semana

El ambiente en Paraguay oscila entre fresco y cálido, y este viernes se espera una temperatura máxima de 28 grados en Asunción, con una mínima de 16.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 18 °C 30 °C San Pedro 16 °C 28 °C Caacupé 15 °C 28 °C Villarrica 15 °C 26 °C Coronel Oviedo 16 °C 27 °C Caazapá 14 °C 26 °C Encarnación 13 °C 24 °C San Juan Bautista 14 °C 25 °C Paraguarí 15 °C 26 °C Ciudad del Este 17 °C 26 °C Asunción 16 °C 28 °C Pilar 14 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 18 °C 27 °C Salto del Guairá 17 °C 28 ºC Pozo Colorado 17 °C 30 °C Fuerte Olimpo 20 °C 31 °C Mariscal Estigarribia 19 °C 31 °C

Se espera un leve aumento de los índices mañana, con 30 grados de máxima y 20 de mínima en la capital, pero el domingo la temperatura volvería a bajar muy levemente, a niveles similares a los de hoy.