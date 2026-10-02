Clima
02 de octubre de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana de elecciones?

tormenta lluvia Asunción
Fernando Romero, ABC Color

Si bien este viernes se esperan condiciones climáticas estables en Paraguay, sin mucha probabilidad de lluvia, las circunstancias serían diferentes a partir de mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, con baja probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo volverían a tornarse inestables mañana, sábado, con posibles lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

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Las precipitaciones continuarían el domingo - día de elecciones municipales en Paraguay – y se extenderían al menos hasta el lunes.

La temperatura durante el fin de semana

El ambiente en Paraguay oscila entre fresco y cálido, y este viernes se espera una temperatura máxima de 28 grados en Asunción, con una mínima de 16.

Elecciones Municipales

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

18 °C

30 °C

San Pedro

16 °C

28 °C

Caacupé

15 °C

28 °C

Villarrica

15 °C

26 °C

Coronel Oviedo

16 °C

27 °C

Caazapá

14 °C

26 °C

Encarnación

13 °C

24 °C

San Juan Bautista

14 °C

25 °C

Paraguarí

15 °C

26 °C

Ciudad del Este

17 °C

26 °C

Asunción

16 °C

28 °C

Pilar

14 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

18 °C

27 °C

Salto del Guairá

17 °C

28 ºC

Pozo Colorado

17 °C

30 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

31 °C

Mariscal Estigarribia

19 °C

31 °C

Se espera un leve aumento de los índices mañana, con 30 grados de máxima y 20 de mínima en la capital, pero el domingo la temperatura volvería a bajar muy levemente, a niveles similares a los de hoy.