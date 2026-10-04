Clima
04 de octubre de 2026 a la - 22:02

Los tres departamentos que están esta noche bajo alerta por tormentas

Imagen ilustrativa: caída de granizos en Filadelfia, Chaco.
Imagen ilustrativa: caída de granizos en Filadelfia, Chaco.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias, tormentas, granizos y otros fenómenos de tiempo que se registrarían durante este domingo. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche de este domingo 4 de octubre.

La zona de cobertura corresponde al norte de la región Occidental.

Imagen satelital meteorológica mostrando temperaturas y nubes en Paraguay, sin personas visibles.
Reporte de la DMH sobre tormentas.

Los departamentos afectados

Como se mencionaba, los tres departamentos afectados son del Chaco:

  1. Norte de Presidente Hayes
  2. Alto Paraguay
  3. Boquerón

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