¿Se vienen lluvias? Así estará el tiempo este martes

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en Asunción, la jornada comenzará fresca a cálida, con temperaturas de entre 18 °C y 25 °C durante la mañana. Se prevén lluvias dispersas y nieblas en las primeras horas, aunque las condiciones tenderán a mejorar posteriormente.

Por la tarde, el ambiente será cálido, con una temperatura máxima de entre 26 °C y 28 °C, cielo mayormente nublado y vientos variables.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, con temperaturas de 26 °C a 23 °C y vientos variables, que luego soplarán del noreste.

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Lluvias dispersas y ambiente fresco a cálido

En el resto del país también predominará el cielo mayormente nublado, con lluvias dispersas y nieblas durante las primeras horas.

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En el norte, Concepción llegará a 29 °C y San Pedro a 28 °C, con posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas.

En el centro y sur, las máximas oscilarán entre 27 °C y 28 °C. Encarnación, San Juan Bautista y Pilar tendrán máximas de 27 °C, mientras que Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá y Paraguarí llegarán a 28 °C.

Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero

En el este, Ciudad del Este tendrá una máxima de 27 °C.

Pedro Juan Caballero alcanzará 27 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. En Salto del Guairá, también se esperan lluvias dispersas y posibles tormentas, con una máxima de 27 °C.

Chaco: hasta 30 °C y posibles tormentas

En el Chaco, el ambiente será más cálido. Pozo Colorado tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 29 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

En Fuerte Olimpo y Mariscal José Félix Estigarribia, las temperaturas estarán entre 20 °C y 30 °C. Se espera cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.