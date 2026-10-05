Granizo gigante: industria de tejas habla de la disponibilidad de productos y precios

La intensa lluvia acompañada de los “gigantes” granizos causaron gran daño no solo automóviles, sino también a techos de las viviendas.

En ese sentido, Federico Hellmers, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica (CPIC), señaló que hasta el momento “no notan” un incremento en la demanda de tejas a raíz de las últimas lluvias y la granizada registrada el sábado.

Explicó que los principales canales de venta al consumidor final son los depósitos de materiales, ferreterías y distribuidores, que cuentan con un determinado nivel de stock.

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“Un depósito de materiales puede tener en stock unas 5.000 tejas. En nuestro análisis, casas con 200 metros cuadrados de cobertura sufrieron roturas de entre 20 y 40 tejas, según la intensidad, inclinación del tejado, tipo de teja y otras variables”, detalló.

Según Hellmers, un solo depósito puede tener suficientes tejas para unas 125 casas, por lo que un eventual aumento de la demanda se sentiría con cierto retraso, a medida que los comercios deban reponer sus existencias.

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Industria descarta escasez de tejas

El representante de la industria cerámica consideró que la capacidad productiva instalada en el país es “muy ociosa” por el cambio de preferencias en la construcción, como la utilización de techos planos y otras soluciones.

“Como ejemplo, Mazarrón Paraguay S.A. (una industria del rubro), tiene capacidad para producir más de 100.000 tejas por día que actualmente no están siendo fabricadas”, amplió.

También destacó la capacidad productiva de Tobatí, donde existe una importante concentración de industrias dedicadas a la fabricación de materiales cerámicos.

Reparar consume mucho menos

Por otro lado, resaltó que el impacto de las reparaciones sobre la demanda es mucho menor que el de la construcción de nuevos techos.

Detalló que la relación de consumo de tejas por metro cuadrado entre viviendas nuevas y reparaciones por granizo es de 125 a 1. “Para 5 m² de tejado nuevo se necesitan 125 tejas, mientras que para reparar 5 m² de teja se necesita una sola teja”, explicó.

¿Subirán los precios?

El dirigente tampoco considera probable que la granizada genere una fuerte presión sobre los precios, principalmente por la capacidad ociosa existente en la industria.

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No obstante, aclaró que podrían darse situaciones puntuales en zonas donde haya pocos proveedores y la demanda supere temporalmente su capacidad. En esos casos, otros fabricantes podrían abastecer el mercado, aunque con un eventual incremento de los costos logísticos.

“No vemos probable que una distorsión tan pequeña como la ocasionada por los granizos afecte el precio, más aún teniendo en cuenta la capacidad ociosa de la industria. Las variaciones de precio con esta situación del mercado normalmente responden más al incremento de los costos que al aumento de la demanda”, finalizó.