Clima
07 de octubre de 2026 a la - 05:25

Meteorología: pronostican miércoles caluroso con chaparrones

Mujer de cabello largo con camiseta a rayas del Club Olimpia pasea un perro, en medio de una multitud en la costanera.
Una mujer pasea un perro en la Costanera de Asunción.arcenio acuña

El pronóstico de la Dirección de Meteorología anticipa una jornada cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y chaparrones en gran parte del país. En el Chaco se esperan las temperaturas más elevadas, mientras que Asunción tendrá una tarde calurosa y probabilidad de lluvias.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia que en Asunción la jornada comenzará cálida, con temperaturas de entre 20 y 22 °C durante la madrugada. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y soplarán vientos del noreste.

Durante la mañana, la temperatura ascenderá hasta 29 °C, con cielo mayormente nublado.

Para la tarde se prevé un ambiente caluroso, con máximas de hasta 32 °C, vientos del noreste y posibilidad de chaparrones.

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¿Y en otras zonas de Paraguay?

En el resto del territorio nacional predominará un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y chaparrones.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 34 °C. En varias localidades, especialmente del centro, sur y este, los chaparrones podrían estar acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

Entre las máximas previstas figuran 34 °C en Concepción, 33 °C en San Pedro, 31 °C en Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Paraguarí y Pedro Juan Caballero, y 30 °C en Caazapá, San Juan Bautista, Ciudad del Este y Pilar.

Las temperaturas más bajas se esperan en Encarnación, Ciudad del Este y Salto del Guairá, con mínimas de 19 °C.

¿Qué se espera en el Chaco?

El calor será más intenso en el Chaco paraguayo. En Mariscal José Félix Estigarribia se prevé una máxima de 36 °C, mientras que Fuerte Olimpo llegaría a 35 °C y Pozo Colorado a 34 °C.

En estas zonas se espera cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte. El pronóstico no contempla chaparrones para estas localidades durante la jornada.

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