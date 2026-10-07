Meteorología: pronostican miércoles caluroso con chaparrones

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia que en Asunción la jornada comenzará cálida, con temperaturas de entre 20 y 22 °C durante la madrugada. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y soplarán vientos del noreste.

Durante la mañana, la temperatura ascenderá hasta 29 °C, con cielo mayormente nublado.

Para la tarde se prevé un ambiente caluroso, con máximas de hasta 32 °C, vientos del noreste y posibilidad de chaparrones.

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¿Y en otras zonas de Paraguay?

En el resto del territorio nacional predominará un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y chaparrones.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 34 °C. En varias localidades, especialmente del centro, sur y este, los chaparrones podrían estar acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

Entre las máximas previstas figuran 34 °C en Concepción, 33 °C en San Pedro, 31 °C en Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Paraguarí y Pedro Juan Caballero, y 30 °C en Caazapá, San Juan Bautista, Ciudad del Este y Pilar.

Las temperaturas más bajas se esperan en Encarnación, Ciudad del Este y Salto del Guairá, con mínimas de 19 °C.

¿Qué se espera en el Chaco?

El calor será más intenso en el Chaco paraguayo. En Mariscal José Félix Estigarribia se prevé una máxima de 36 °C, mientras que Fuerte Olimpo llegaría a 35 °C y Pozo Colorado a 34 °C.

En estas zonas se espera cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte. El pronóstico no contempla chaparrones para estas localidades durante la jornada.

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