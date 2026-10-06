Meteorología prevé un nuevo frente de tormentas similar al del sábado: ¿cuándo?

Según el titular de la DMH, Eduardo Mingo, en los días previos al nuevo frente de tormentas se registra un ambiente caluroso, húmedo y pesado, propiciado por vientos del sector norte y noreste. Estas condiciones funcionan como “preludio” a la llegada del sistema de tormentas previsto para el jueves.

Al respecto, el funcionario precisó que el frente “barrerá” la Región Oriental de una manera similar al evento del sábado anterior, día en el que la granizada causó varios destrozos en Asunción y otras ciudades.

De igual manera, la principal diferencia se presentaría en la distribución espacial del impacto y la concentración, aunque para tener mayor precisión primero se deberían esperar reportes sobre las condiciones en Argentina durante la mañana del jueves, especialmente de las provincias donde también hubo granizos del tamaño de “pelotas de tenis”.

“Todo lo que fue como previa a aquel evento del fin de semana ya está sucediendo ahora. Ahora mismo lo que tenemos en el pronóstico es de que va a barrer de la misma manera que lo hizo el sábado; en el impacto es el que tenemos cierta incertidumbre”, confirmó.

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Explicación sobre conceptos meteorológicos

Otro punto que detalló el profesional es referente a la diferencia entre niebla -visibilidad menor a 1 km- y neblina -visibilidad mayor a 1 km-, explicando que el fenómeno matutino de hoy se debió a un enfriamiento radiativo tras las lluvias acumuladas.

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También diferenció el concepto de “tiempo”, que corresponde a un estado atmosférico de corto plazo y el de “clima”, que se trata de un promedio de 30 años. Según la Real Academia Española (RAE) clima es: “conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región”.

“El tiempo es un estado del tiempo cuando hablamos es qué temperatura, qué humedad, se puede hacer pronóstico del tiempo a 5 días, 7 días, 10 días, 15 días. Tenemos que hablar de una máxima, de una mínima, puede estar nublado, puede haber soplar viento del noreste; eso es el estado del tiempo y el pronóstico”, precisó.

Finalmente, detalló que la sensación térmica en días calurosos está determinada o calculada principalmente por la humedad relativa, la exposición y el viento.

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