Lluvias y tormentas para mañana: tolerancia y priorizar la vida de trabajadores piden desde el MTESS

Eduardo Mingo, titular de la Direccción de Meteorología e Hidrología, explicó que un sistema se aproxima al país con una dinámica atmosférica similar a la del temporal del sábado, durante el cual azotaron fuertes vientos, cayó una importante cantidad de lluvia y granizos de tamaño importante.

Sin embargo, dijo que el impacto de estas nuevas tormentas sería diferente, al considerar que Asunción y Gran Asunción podrían registrar tormentas, principalmente entre la tarde y noche del jueves, mientras que en otras zonas del país se concentraría el mayor potencial de fenómenos severos.

Ante estas condiciones climáticas adversas, el director de Salud y Seguridad Ocupacional del MTESS, Luis Centurión, dio algunas recomendaciones para los trabajadores que estarían más expuestos ante estos fenómenos de tiempo severo.

“Fundamentalmente nos basamos en la prevención y protección de los trabajadores y dentro de estas recomendaciones de medidas a adoptar, tanto para el empleador como para el trabajador justamente es que se suspendan las tareas al aire libre ante esas señales de tormenta, especialmente aquellos que hacen trabajo en altura, sobre techo, a andamios o estructuras metálicas, como también alguna labor con exposición a riesgo eléctrico”, indicó.

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Suspensión de actividades en casos de tiempo severo

Explicó que el trabajador que se desempeña en condiciones como las que describió deben buscar refugio dentro de un edificio cerrado que sea seguro al escuchar algún tipo de trueno o relámpago, o vea que la tormenta se acerca.

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Recordó que se deben evitar árboles, estar cerca de postes, tinglados, estructuras inestables, como así también los raudales, no cruzar las calles, evitar los baches que con el agua engaña en cuanto a su profundidad tanto a conductores como a peatones, alejarse de los cables caídos, equipos eléctricos, entre otros.

“Una vez pasado el temporal, por lo menos esperar 30 minutos, hacer una evaluación y ver si corresponde reanudar las tareas o no. Queremos dejar bien claro también que desde el Ministerio, a través de la Dirección de Salud Ocupacional queremos transmitir tanto a empleadores como a trabajadores el mensaje completo. Ante condiciones meteorológicas de estas proporciones, la protección de la vida y la integridad de los trabajadores debe ser siempre la prioridad. Ningún trabajo puede ser considerado urgente o a raíz de eso convertirse en una emergencia mayor”, aseguró.

Citó que entre los trabajadores más expuestos están los que hacen al transporte, a la construcción, quienes trabajan en alturas, entre los trabajos considerados de alto riesgo por el propio MTESS.

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Medidas están normadas por ley

Destacó que las medidas citadas no solamente son recomendaciones, sino que también se encuentran respaldadas por un marco normativo paraguayo en materia de salud y seguridad, que ya data del año 1992.

En cuanto a los rubros que no son de alto riesgo, dijo que también los empleadores deben considerar varios cuidados y ser tolerantes al establecer un tiempo prudencial para que los trabajadores puedan llegar a sus lugares de trabajo, considerando que las condiciones para el desplazamiento a los lugares de trabajo no son las mejores, como los raudales, los cuales en la historia reciente de nuestro país ya tuvieron varias víctimas fatales.

“Dar ese pequeño tiempo también para que el trabajador pueda llegar en condiciones seguras. Vuelvo a repetir, ningún trabajo urgente debe convertirse en una emergencia mayor y más todavía si la vida está en juego”, insistió.

Agregó que aquellos trabajadores cuyos empleadores les amenacen o quieran obligarlos a exponerse a las condiciones climáticas adversas, ya sea realizando una tarea o trasladandose hasta su lugar de trabajo, pueden hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio, ya que en estas situaciones lo que prima es la vida y la salud, considerando que la exposición a la lluvia también puede acarrear problemas respiratorios.

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“Esta alerta meteorológica también constituye un factor externo que lastimosamente modifican temporalmente las condiciones normales del trabajo, o sea, nadie quiere suspender, llegar tarde, pero las condiciones ameritan, por eso el empleador debe evaluar los riesgos y en base a eso adoptar las medidas que puedan ser necesarias, ya sea para suspender, reprogramar o modificar determinadas tareas cuando las condiciones meteorológicas incrementen el riesgo para los trabajadores”, refirió.

Dijo que el MTESS exhorta a los empleadores a evaluar las condiciones de cada lugar de trabajo, de organizar sus tareas, tener en cuenta los desplazamientos cuando sea necesario, informar al personal sobre los lugares de resguardo y el procedimiento de emergencia, como así también seguir la actualización en los avisos oficiales que está dando la Dirección de Meteorología para suspender o continuar con las actividades laborales.