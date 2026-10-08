Docentes cubren sus vehículos con ante alerta de temporal severo en Quiindy

Ante el anuncio de un temporal severo, con tormenta y posibles granizadas, docentes de la Escuela Cristóbal Pérez comenzaron a cubrir los parabrisas de sus vehículos con mantas, carpas y cartones, debido a que se encontraban estacionados a la intemperie.

En el lugar se registra en estos momentos una torrencial lluvia, acompañada de una tormenta moderada, según manifestó el docente de la institución, Juan Gaette.

Lea más: EN VIVO, alerta por tormentas en Paraguay: temporal ingresa a Central

El docente señaló que, ante la alerta por el fenómeno climático y con el objetivo de resguardar la seguridad de los alumnos, los padres de familia decidieron acudir a la institución para retirar a sus hijos.

Hasta el momento, no se reportaron daños ocasionados por el temporal en la zona ni caída de granizo.

Lea más: Alerta por tormentas: ¿cómo y a qué hora impactará en Asunción y Central?