Clima
08 de octubre de 2026 a la - 20:39

Docentes cubren sus vehículos con ante alerta de temporal severo en Quiindy

Docentes de la Escuela Cristóbal Pérez cubrieron los parabrisas de sus vehículos ante la posibilidad de caída de granizo.
Docentes de la Escuela Cristóbal Pérez cubrieron los parabrisas de sus vehículos ante la posibilidad de caída de granizo.Emilce Ramírez

QUIINDY. Ante alerta de temporal severo, docentes de la Escuela Cristóbal Pérez protegen sus vehículos por posibles granizadas.

Por Emilce Ramírez
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Ante el anuncio de un temporal severo, con tormenta y posibles granizadas, docentes de la Escuela Cristóbal Pérez comenzaron a cubrir los parabrisas de sus vehículos con mantas, carpas y cartones, debido a que se encontraban estacionados a la intemperie.

Mantas, carpas y cartones fueron utilizados por los docentes para proteger sus vehículos estacionados a la intemperie.
Mantas, carpas y cartones fueron utilizados por los docentes para proteger sus vehículos estacionados a la intemperie.

En el lugar se registra en estos momentos una torrencial lluvia, acompañada de una tormenta moderada, según manifestó el docente de la institución, Juan Gaette.

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El docente señaló que, ante la alerta por el fenómeno climático y con el objetivo de resguardar la seguridad de los alumnos, los padres de familia decidieron acudir a la institución para retirar a sus hijos.

Padres de familia acudieron a la Escuela Cristóbal Pérez para retirar a sus hijos ante la alerta meteorológica.
Padres retiran a sus hijos de la Escuela Cristóbal Pérez ante la inminente alerta meteorológica del día.

Hasta el momento, no se reportaron daños ocasionados por el temporal en la zona ni caída de granizo.

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