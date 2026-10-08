Clima
08 de octubre de 2026 a la - 16:29

Meteorología renueva aviso por lluvias, tormentas y granizos: ¿afecta a Asunción?

La imagen muestra granizo irregular sobre concreto, reflejando la intensa lluvia y granizada en un ambiente nocturno.
Imagen de archivo: granizo durante la tormenta del sábado pasado. Fernando Romero

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias, tormentas e incluso granizos que caerían este jueves en distintos puntos del país. Hasta ahora hay 13 departamentos afectados. ¿Alcanza a Asunción? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Para hoy, aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que un sistema de tormentas continúa afectando el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental del país, al igual que el sur y oeste de la región Occidental.

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Departamentos afectados

Conforme al último aviso, hay 12 departamentos del país afectados:

  1. San Pedro
  2. Cordillera
  3. Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Itapúa
  6. Este y sureste de Misiones
  7. Norte de Paraguarí
  8. Alto Paraná
  9. Central
  10. Centro y norte de Amambay
  11. Canindeyú
  12. Presidente Hayes
  13. Boquerón.

Finalmente, la capital, Asunción, también figura entre los territorios en los que se registrarían estos fenómenos.

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