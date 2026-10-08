Meteorología renueva aviso por lluvias, tormentas y granizos: ¿afecta a Asunción?

Para hoy, aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que un sistema de tormentas continúa afectando el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental del país, al igual que el sur y oeste de la región Occidental.

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Departamentos afectados

Conforme al último aviso, hay 12 departamentos del país afectados:

San Pedro Cordillera Caaguazú Caazapá Itapúa Este y sureste de Misiones Norte de Paraguarí Alto Paraná Central Centro y norte de Amambay Canindeyú Presidente Hayes Boquerón.

Finalmente, la capital, Asunción, también figura entre los territorios en los que se registrarían estos fenómenos.

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