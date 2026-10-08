San Juan Bautista: dos familias fueron afectadas por el temporal

A tempranas horas de este jueves, la capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista, fue azotada por un temporal con fuerte tormenta e intensa lluvia que afectó dos viviendas.

Una de las viviendas afectadas es la de Ángela Silva, del barrio Crecer de esta ciudad, donde el fuerte viento desprendió parte del techo de la cocina.

Según relató, se encontraba preparando el desayuno junto con su hijo de ocho años cuando, de repente, una ráfaga hizo volar parte del techo.

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“En un segundo se llevó parte de mi techo el viento. Estaba haciendo el desayuno con mi hijo de ocho años y, de repente, hizo volar el viento nuestro techo. Nos asustamos mucho, pero gracias a Dios no nos pasó nada, solo fueron daños materiales”, indicó.

Silva señaló que posteriormente recibió la visita de autoridades municipales, quienes le manifestaron que la asistirán con chapas para cubrir la parte afectada de la vivienda.

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Otra de las familias afectadas fue la de Lucila González, del barrio Universitario, donde una parte de un árbol ubicado en el patio cayó sobre el techo de su precaria vivienda.

El árbol no provocó daños graves en la estructura, pero la familia quedó expuesta al peligro debido a la presencia de otros árboles en las inmediaciones que pueden caer sobre la vivienda.

Los vecinos acudieron rápidamente en ayuda de la familia y trasladaron sus pertenencias a viviendas cercanas para protegerlas de la lluvia. Lucila González y sus hijos, de 6 y 9 años, resultaron ilesos.

En ese sentido, voluntarios del cuartel de bomberos de K42 acudieron al lugar para asistir a la familia afectada por la caída del árbol.

Fátima Venegas, capitán inspector de K42, explicó que recibieron una denuncia sobre la caída de un árbol sobre el techo de la vivienda y que había personas en el interior.

Venegas señaló que las personas fueron evacuadas y, afortunadamente, resultaron ilesas. Explicó que el árbol debe ser cortado con motosierra y retirado cuidadosamente para evitar causar mayores daños a la vivienda.

Advirtió sobre la presencia de otros árboles en las inmediaciones y que podrían caer, lo que fue otro de los factores para sacar a la familia de la vivienda.

El intendente de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR-HC), señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia ya está activado y realizando el monitoreo en distintos barrios y compañías.

Explicó que la Municipalidad está trabajando junto con la Gobernación de Misiones para verificar los daños y coordinar la asistencia. También indicó que ya están trabajando con los bomberos voluntarios en algunos casos y que esperan la llegada de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional en la tarde de este jueves.