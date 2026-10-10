Vecinos limpian canal tras inundaciones en San Juan Bautista

Vecinos del barrio Virgen de Lourdes de San Juan Bautista, Misiones, realizaron trabajos de limpieza de un sector del canal de desagüe pluvial, luego de que sus viviendas quedaran inundadas por el temporal de intensas lluvias registrado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes último.

Los pobladores solicitan también a la Municipalidad y a la Gobernación de Misiones la ampliación de los canales, además de la construcción de puentes que permitan un mejor escurrimiento del agua.

Los afectados señalaron que el sistema de desagüe pluvial resulta insuficiente para soportar el volumen de agua que se acumula durante las precipitaciones intensas.

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Anuncia Mascareño, una de las afectadas, manifestó que los vecinos decidieron movilizarse tras los difíciles momentos que atravesaron durante la inundación de sus viviendas.

“Durante la lluvia, mi patio prácticamente ya era un río, por la cantidad de agua que pasaba, afectando totalmente mi casa y mis cosas. Por eso con los vecinos decidimos que se pueda realizar una limpieza en un sector”, relató.

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Mascareño mencionó además qué una vez que asuma la nueva administración municipal, los vecinos presentarán un proyecto de trabajo para buscar una solución definitiva al problema que enfrentan cada vez que se registran lluvias abundantes.

El agua superó la rodilla

Por su parte, Zunilda Ayala, otra de las afectadas, explicó que su vivienda fue una de las más perjudicadas debido a que está ubicada en una esquina donde convergen los desagües pluviales.

“Soy una de las más afectadas por el diluvio. Vivo en la esquina donde se unen los desagües pluviales y, debido a la intensa lluvia, el sistema colapsó. El agua llegó por encima de la rodilla y, en apenas 15 a 20 minutos de lluvia torrencial, inundó completamente mi casa”, relató.

Ayala pidió la intervención urgente de la Municipalidad y de la Gobernación de Misiones para limpiar y ampliar el sistema de desagüe pluvial. Señaló que el canal es demasiado pequeño para evacuar el volumen de agua que se acumula durante las precipitaciones intensas.

“Perdí mucho con esta inundación. La corriente arrastró mi motocicleta y el mecánico me dijo que repararla costaría cerca de G. 200.000. Además, se quemaron varios electrodomésticos, entre ellos mi congelador”, relató.

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Ante esta situación, pidió una intervención urgente de las autoridades, ya que los vecinos temen que se repita una inundación de similares características y que las consecuencias sean aún más graves.

Piden intervención conjunta

El concejal municipal de San Juan Bautista, Javier Paredes (PLRA), se hizo presente en el lugar para escuchar los reclamos de los vecinos y acompañar los trabajos de limpieza. Anunció que presentará ante la Junta Municipal un proyecto para gestionar la intervención en la zona.

Paredes señaló que las lluvias, que superaron los 100 milímetros, dejaron prácticamente bajo agua a todo el barrio y evidenciaron la necesidad de limpiar y ampliar los canales de desagüe pluvial, adecuar los puentes y construir nuevos conductos para facilitar el escurrimiento del agua.

Finalmente, sostuvo que los trabajos requieren una intervención coordinada entre la Municipalidad de San Juan Bautista y la Gobernación de Misiones.

25 personas evacuadas

Un total de 25 personas fueron evacuadas de sus viviendas en San Juan Bautista, Misiones, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desborde de los canales de desagüe pluvial.

Entre las personas evacuadas se encuentran 13 niños, nueve adultos, dos embarazadas y un adulto mayor de 70 años.

De las 25 personas evacuadas, 24 permanecen albergadas temporalmente en el cuartel de la Segunda División de Caballería, mientras que el adulto mayor fue trasladado al Hospital Regional de San Juan Bautista debido a problemas de salud.