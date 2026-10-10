Vecinos de San Juan Bautista se organizan para asistir a familias afectadas por inundaciones

Las intensas precipitaciones provocaron el desborde de los canales de desagüe pluvial en distintos sectores de San Juan Bautista, Misiones, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes último.

En el barrio Tres Fronteras, varias viviendas quedaron completamente inundadas y las familias sufrieron pérdidas materiales.

Ante esta situación, integrantes del Grupo de Amigos Tres Fronteras, conformado por vecinos del barrio afectado, iniciaron una colecta solidaria para reunir donaciones y asistir a los damnificados.

Entre la tarde del viernes y la jornada de este sábado comenzaron a entregar los primeros aportes, explicó Leidy Benítez, una de las coordinadoras de la actividad.

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“Ayer nosotros asistimos a las familias afectadas por la inundación de sus viviendas con ropas, calzados, frazadas, colchones, algunos artículos de primera necesidad a los vecinos”, indicó Benítez.

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La campaña también llegó hasta el albergue temporal instalado en el cuartel de la Segunda División de Caballería, donde permanecen personas evacuadas de sus viviendas a consecuencia del temporal.

“Hoy llevamos también al albergue alimentos frescos para que puedan cocinar ellos ahí. También llevamos frazadas y algunas cosas que son para los niños que están albergados ahí”, agregó.

Benítez señaló que la campaña solidaria continúa, debido a que siguen recibiendo pedidos de ayuda y donaciones de vecinos de San Juan Bautista.

“Mucha gente nos está escribiendo todavía y estamos recepcionando todavía los donativos. Porque esto recién comienza prácticamente. Lo que vamos a hacer seguramente a partir de ahora es administrar y ver cómo avanza el fenómeno para seguir asistiendo a las familias afectadas”, manifestó.

La coordinadora destacó además la respuesta solidaria de la comunidad sanjuanina. Según explicó, en menos de una hora de iniciada la campaña lograron reunir una importante cantidad de donaciones para entregar a las familias más afectadas por el temporal.

25 personas evacuadas por las inundaciones

Un total de 25 personas fueron evacuadas de sus viviendas en San Juan Bautista, Misiones, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desborde de los canales de desagüe pluvial.

El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan Bautista K42 e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Silvio Rodríguez, detalló que entre las personas evacuadas se encuentran 13 niños, nueve adultos, dos embarazadas y un adulto mayor de 70 años.

De las 25 personas evacuadas, 24 permanecen albergadas temporalmente en el cuartel de la Segunda División de Caballería, mientras que el adulto mayor fue trasladado al Hospital Regional de San Juan Bautista debido a problemas de salud.

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El albergue cuenta además con el apoyo del personal de sanidad del Ejército, que realiza evaluaciones primarias a las personas resguardadas y, en caso de ser necesario, dispone su traslado al Hospital Regional de San Juan Bautista.