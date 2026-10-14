Camino rural abandonado hace 40 años perjudica a varias comunidades de Coronel Oviedo

Los pobladores de las compañías Olegario, Plácido, Pindoty y otras comunidades de la zona oeste de Coronel Oviedo denunciaron que hace entre 30 y 40 años vienen soportando la falta de caminos de todo tiempo. Las sucesivas autoridades fueron incapaces de solucionar en forma definitiva.

El pésimo estado del camino después de cada lluvia dificulta el acceso a los servicios de salud, la salida al casco urbano para comercializar productos de los agricultores y obliga a cancelar las clases en la Escuela Básica N° 3989 María Auxiliadora, que cuenta con unos 80 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

Derlis Casco, poblador de la zona, explicó que el camino fue reparado con enripiado hace varias décadas, pero posteriormente quedó abandonado. Señaló que las últimas lluvias agravaron las condiciones de la vía y perjudican a las familias que dependen de ella para trasladarse diariamente.

El poblador Casco señaló que el camino constituye una conexión importante entre Coronel Oviedo, Nueva Londres y La Pastora. Entre las comunidades afectadas se encuentran Olegario, Plácido, Pindoty 1, 2 y 3, Itakuvi, Tambor y León Cué, en una zona caracterizada por su producción agrícola y ganadera.

Casco indicó que el deterioro dificulta el traslado de trabajadores hasta el casco urbano, además del acceso al puesto de salud, especialmente para las personas que necesitan asistencia médica. La situación también genera perjuicios económicos y afecta las actividades cotidianas de los pobladores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a los reiterados reclamos ante las autoridades municipales y departamentales, los habitantes aseguran que no consiguieron una solución duradera. Según Casco, en ocasiones se realizaron trabajos de raspado, pero sin resolver los problemas estructurales del camino.

Ante el abandono de las autoridades, crearon una comisión vecinal para gestionar mejoras

Por su parte, María Magdalena Oviedo señaló que los vecinos conformaron una comisión para gestionar mejoras y buscar materiales que permitan recuperar los sectores más deteriorados. Recordó que a mediados de año realizaron nuevos pedidos y que existían expectativas de recibir materiales para mejorar el camino, pero hasta ahora no se concretaron las soluciones esperadas.

Advirtió que el tránsito en motocicleta se volvió riesgoso y que varios pobladores ya cayeron en las cunetas. Asimismo, camiones quedan varados en los sectores más deteriorados, especialmente durante los días de lluvia.

La pobladora pidió al intendente de Coronel Oviedo, Denis Cohene, que disponga el envío de materiales, especialmente para los sectores más altos y los puntos donde el tránsito se vuelve más complicado.

Por su parte, Cohene señaló que actualmente todas las máquinas viales de la Municipalidad ovetense están destinadas a los trabajos para solucionar el problema del puente del barrio Primero de Marzo, cuyo derrumbe dejó aisladas a unas 400 familias. Indicó que, una vez superada esta emergencia, analizarán los distintos problemas viales registrados en la ciudad y prevén asistir a las comunidades afectadas para mejorar las condiciones de los caminos.