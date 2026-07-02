Denuncian abandono estatal en escuela rural de Coronel Oviedo y piden construcción de cocina-comedor para alumnos

La escuela Amigos de las Américas alberga a más de 70 alumnos y sobrevive gracias al esfuerzo de los padres de familia y los docentes, los padres de familia y los docentes.

La profesora Daniela Godoy manifestó que la institución necesita con urgencia un comedor escolar, ya que los niños reciben los alimentos en un salón improvisado. Agregó que la cocina funciona en condiciones precarias y que también requieren mejoras en la infraestructura, pintura, espacios recreativos y una cancha para los estudiantes.

“Todavía usamos un salón improvisado como comedor. También necesitamos un parquecito para los niños y una canchita. Falta pintar y mejorar muchas cosas, pero no recibimos mucho apoyo de las autoridades”, expresó.

Indicó que, pese al compromiso de los padres con las actividades organizadas para recaudar fondos, la mayoría de las familias es de escasos recursos económicos, por lo que resulta cada vez más difícil sostener las necesidades de la institución únicamente con aportes de la comunidad.

La educadora también lamentó el estado de los caminos que conducen a la escuela. Señaló que durante los días de lluvia se vuelven prácticamente intransitables, dificultando el acceso de alumnos y docentes.

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“Necesitamos más apoyo de las autoridades. Los caminos están muy feos y cuando llueve se vuelven intransitables. Queremos que vengan a conocer nuestras necesidades”, afirmó.

La escuela se encuentra a unos 10 kilómetros del casco urbano de Coronel Oviedo y recibe alumnos desde el nivel prejardín hasta el sexto grado, provenientes de distintos puntos de la comunidad. Según la docente, se trata de una institución histórica y de referencia para la zona, con varias generaciones de exalumnos.

La profesora Daniela Godoy aseguró que durante los cuatro años que lleva trabajando en la institución no recibió ninguna ayuda por parte de las autoridades. Recordó que en administraciones anteriores sí llegaban algunos aportes, pero que durante el actual gobierno no recibió asistencia alguna.

La comunidad educativa espera que las autoridades nacionales, departamentales y municipales atiendan finalmente los reclamos para garantizar condiciones dignas a los niños que diariamente asisten a una de las escuelas más antiguas de la zona rural de Coronel Oviedo.

No corre riesgo de derrumbe, dice director del MEC

El director departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ariel López, aseguró que la institución no presenta peligro de derrumbe y que, de acuerdo con los informes técnicos, se encuentra en buenas condiciones edilicias.

No obstante, reconoció que, según la planilla de microplanificación, la institución cuenta con un pedido de construcción de una cocina-comedor, una de las principales necesidades planteadas por docentes y padres de familia.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el reporte remitido por la supervisión zonal, la falta de un comedor se está paliando de manera provisoria mediante la utilización de un salón auditorio, donde actualmente se sirve el almuerzo escolar.

Intentamos obtener la versión de la gobernación de Caaguazú y de la Municipalidad de Coronel Oviedo sobre los reclamos de la comunidad educativa. Sin embargo, el encargado de Obras de la Gobernación, Gustavo Velázquez, no atendió nuestras llamadas telefónicas.

La encargada de Obras de la Municipalidad, Lea Ortiz, tampoco respondió nuestras llamadas telefónicas.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a los reclamos de los padres de familia y profesores de la Escuela Básica N° 1.407 Amigos de las Américas.