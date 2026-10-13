Puente destruido deja aisladas a unas 400 familias en Coronel Oviedo

El puente, que permitía el paso de pobladores del barrio Primero de Marzo y de los territorios sociales San Rafael y Potrero Villa Fátima, quedó totalmente destruido tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. La fuerza del raudal arrastró las precarias tuberías y el relleno colocados por la Municipalidad de Coronel Oviedo aproximadamente una semana antes de las elecciones municipales de 2026.

La situación dejó a cientos de familias con serias dificultades para trasladarse, especialmente a los niños que deben llegar hasta una institución educativa ubicada a aproximadamente 1.000 metros del lugar. Según los pobladores, durante los últimos días tuvieron que arriesgar su integridad física para cruzar el canal y poder llegar a la escuela.

Ante la falta de una solución por parte de las autoridades municipales, los propios vecinos construyeron este martes un precario puente peatonal para intentar restablecer el paso. Sin embargo, la estructura improvisada no ofrece garantías de seguridad, mientras las lluvias continúan y el terreno sigue cediendo por la fuerza del agua.

Califican de inoperantes a las autoridades de la municipalidad

Una vecina de la zona, Carolina Ruiz Díaz, cuestionó duramente la actuación de las autoridades municipales y calificó de inoperantes a los responsables por no dar una respuesta al problema que afecta a las familias.

Indicó que hace más de un año que vienen tolerando el abandono de la municipalidad. Señaló que la situación ya causó la caída de motociclistas, quienes sufrieron fracturas que los dejaron varios días en cama.

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La mujer recordó que los funcionarios municipales habían acudido al lugar una semana antes de las elecciones municipales de 2026, cuando realizaron trabajos con maquinarias y colocaron tuberías y relleno para habilitar el paso. Sin embargo, la intervención no resistió las intensas precipitaciones y terminó siendo arrastrada por el raudal.

Ruiz Díaz señaló que ya transcurrieron casi cuatro días desde que se produjo el problema y que, hasta el momento, ninguna autoridad se presentó en el sitio para verificar la situación y buscar una solución definitiva.

La pobladora reclamó que las autoridades tomen en serio el problema y ejecuten una obra que garantice el tránsito seguro de los habitantes de los tres sectores afectados.

Intendente promete “solución definitiva” con tubos celulares

El intendente de esta ciudad, Denis Cohene, mencionó que durante la tarde de este martes se enviarán al sitio tubos tipo celulares para una solución definitiva del problema. Explicó que, por las inclemencias del tiempo, no podrán ser colocados aún, pero que, una vez que se den las condiciones, ya se estarían instalando.

Agregó que los tubos celulares son enormes y muy resistentes, y que la situación dará una solución definitiva a la población local.