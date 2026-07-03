Camino en pésimo estado mantiene aisladas a comunidades rurales de Coronel Oviedo

Los pobladores aseguran que el tramo de aproximadamente cinco kilómetros permanece abandonado desde hace varios años y actualmente se encuentra prácticamente intransitable, generando serios inconvenientes para cientos de familias.

El poblador Derlis Casco manifestó que la situación ya es insostenible, ya que el deterioro del camino mantiene prácticamente aislados a los habitantes de la zona. Explicó que las malas condiciones afectan el traslado de los pobladores, dificultan el acceso a los servicios de salud y educación, además de impedir que los productores puedan sacar sus mercaderías hacia los centros de comercialización.

Indicó que en la compañía Olegario funcionan un puesto de salud, una escuela y un colegio, cuyos funcionarios y docentes en muchas ocasiones no logran llegar hasta sus lugares de trabajo debido al estado del camino. Añadió que la situación resulta aún más preocupante cuando se presentan emergencias médicas, ya que el traslado de pacientes hasta los hospitales puede demorarse considerablemente.

Casco señaló además que la vía es utilizada diariamente por varios comités de productores, quienes dependen del camino para transportar sus productos hasta Coronel Oviedo. Sin embargo, el avanzado deterioro del trayecto hace que en muchas ocasiones el tránsito sea prácticamente imposible.

El poblador también cuestionó la falta de inversión por parte de la Municipalidad, considerando que en la zona existe una importante recaudación del impuesto inmobiliario. Explicó que en los últimos años se instalaron varias fracciones e inmobiliarias con cientos de terrenos, cuyos propietarios deben estar al día con dicho impuesto para continuar pagando sus cuotas.

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Añadió que este año el impuesto inmobiliario registró un incremento cercano al 300 %, pasando de unos G. 50.000 a casi G. 200.000 por terreno, por lo que los vecinos consideran que existen recursos suficientes para realizar el mantenimiento de este camino.

Asimismo, recordó que este tramo constituye una vía estratégica, ya que comunica las compañías Pindoty y Olegario con el distrito de Nueva Londres y la capital departamental, siendo utilizada diariamente por estudiantes, trabajadores, productores y numerosas familias de la zona.

Finalmente, lamentó que además de las dificultades para movilizarse, los pobladores deben afrontar constantes gastos por las averías que sufren sus vehículos debido al pésimo estado del camino y reiteró el pedido a las autoridades municipales para que intervengan con urgencia y rehabiliten este importante acceso rural.

Sobre el punto, ABC Color intentó comunicarse con la encargada de Obras de la Municipalidad, Lea Ortiz, quien no respondió a las llamadas y mensajes enviadas a su número de celular con terminación 643.

En caso en que desee brindar su versión o informar sobre eventuales proyectos sobre el problema, puede comunicarse con esta redacción.