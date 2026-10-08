Temporal intenso con vientos de más de 100 km/h causa estragos en distritos de Itapúa

Un sistema de tormentas ingresó al país desde el suroeste durante la mañana de este jueves, afectando a gran parte del departamento de Itapúa con varios núcleos de inestabilidad climática. En las primeras horas del día, un fuerte temporal azotó varios puntos del oeste y centro, causando estragos.

Se reportaron ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h en Encarnación, según el centro de monitoreo meteorológico de la ciudad. En el microcentro de General Delgado se reportó la caída de un árbol que cerró la ruta PY01, frente a la Parroquia San Miguel Gonzaga. También resultaron dañados un alimentador y unos postes de la red eléctrica.

Según detalló el jefe regional en Itapúa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Walter Van Dick, la línea de transmisión de San Patricio (Misiones) está fuera de servicio. Esto implica que una parte de ese distrito quedaría sin energía eléctrica hasta que se reponga la avería.

No obstante, manifestó que con la línea de Coronel Bogado podrán subsanar gran parte del inconveniente y proveer del servicio a gran parte de los distritos de esa zona.

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Cortes de la ANDE afectan en varios distritos de Itapúa

Debido a los ventarrones, se generaron cortes en las estaciones de distribución en San Pedro del Paraná, María Auxiliadora, Trinidad y Coronel Bogado. Van Dick manifestó que estos problemas fueron subsanados y no hay cortes generales de energía eléctrica.

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Explicó que existen faltas de suministro puntuales en sectores, debido a la caída de postes o cortes de cables que se registraron en varios puntos específicos del departamento.

En la zona de Federico Chávez, en Capitán Miranda, puntualizó que se registró la afectación más importante, con la caída de postes del tendido eléctrico debido al viento.

Detalló que se encuentran trabajando 29 cuadrillas en diversos puntos del departamento para mitigar los impactos del temporal y atentos también ante posibles réplicas de las tormentas. La inestabilidad climática, con lluvias, permanece en gran parte del territorio.

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Otras afectaciones

En el barrio Tacuary de Cambyretá, una vivienda fue parcialmente destechada por el viento. La afectada fue identificada como Nancy Martínez. Afortunadamente no había nadie en la casa cuando ocurrió el hecho, mencionó.

La ocupante de la vivienda, una mujer con discapacidad, acompañó a su madre temprano a vender chipas en la Terminal de Ómnibus de Encarnación. Los vecinos le alertaron sobre la situación, mencionó.

“Por suerte mi hija no estaba aquí cuando llovía porque le podría haber dado un infarto”, expresó.

Recibieron a una funcionaria de la Municipalidad de Cambyretá, quien tramitará el pedido de asistencia para reparar la vivienda afectada.

Techo de polideportivo cayó

En el distrito de Hohenau se registró el desplome de la estructura en construcción de un polideportivo municipal, situado al costado del Parque de las Naciones en la localidad.

La infraestructura, que estaba siendo cuestionada por la calidad de la construcción, recientemente, esta semana, fue suspendida por la Junta Municipal, que solicitaba informes técnicos de la construcción.

La construcción del proyecto fue iniciada por un convenio entre la Municipalidad de Hohenau y la Secretaría Nacional de Deportes (SND). La construcción de las pistas estaría a cargo de la SND, mientras que la administración local debía gestionar los recursos para el techado.

En 2025 se había gestionado un acuerdo con la SND, que asumió el compromiso de gestionar la fachada y el techado de la infraestructura. La etapa uno de la obra fue financiada por la Gobernación de Itapúa en 2023, bajo la administración del colorado cartista Christian Brunaga. La inversión fue de G. 922.386.000. Fue adjudicada a la empresa Delgado Neher SRL, representada legalmente por Humberto Delgado Zorrilla, concejal municipal de Hohenau y reelecto en los últimos comicios en el cuerpo colegiado.

La segunda etapa, que comprende las graderías y la estructura de hormigón, fue realizada en 2024, con una inversión de G. 1.928.893.975, también de la Gobernación de Itapúa, pero administrada por Javier Pereira (PLRA). La empresa adjudicada fue Roca A+I SA, representada legalmente por Jorge Alberto Cardozo Giménez.

El techo se estaba construyendo con recursos de la SND por un monto de G. 1.232.499.425. Estaba adjudicado a la empresa GSA Consultora & Constructora, representada legalmente por Alam Eduardo Irigoitia Penayo.