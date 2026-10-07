Guajayvi: cansados del mal estado de los caminos, reiteran pedido de asfaltado al MOPC

Las obras de asfaltado debían comenzar en marzo de este año, pero hasta el momento no hay movimiento de trabajo, según el reclamo de los productores agrícolas de la colonia Primavera Real y de las comunidades vecinas del distrito de Guajayvi, departamento de San Pedro.

Explicaron que el mal estado de los caminos vecinales es uno de los principales inconvenientes con que tropiezan los colonos. Para terminar con el problema, urgen el mejoramiento de las vías de la zona, especialmente el trayecto principal de 25 kilómetros que une la colonia Primavera Real con la ruta PY03, en la colonia Vy’a Renda, del distrito de Yrybucuá.

El reclamo obedece a que la falta de caminos de todo tiempo ya causó millones de pérdidas económicas, no solamente a los agricultores, sino a todas las personas dedicadas a las actividades relacionadas con el campo y a los camioneros que son contratados para el traslado de la producción de las diferentes fincas rurales.

José Varela, dirigente de la comunidad, se refirió a la necesidad de asfaltar por lo menos el camino principal, que también tiene conexión con la ruta que conecta con la colonia Luz Bella, departamento de San Pedro, y Maracaná, departamento de Canindeyú.

Referente a los trámites realizados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Varela señaló que hace aproximadamente 10 años vienen gestionando el asfaltado de 25 kilómetros y de otras calles que también están en las mismas condiciones y que deben ser mejoradas para permitir el desarrollo real de las comunidades asentadas en la zona, enfatizó.

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Denuncian millonarios perjuicios por malas condiciones de los caminos rurales

“El mal estado de los caminos ya causó millonarios perjuicios a los productores agrícolas, como también a los ganaderos que tienen sus fincas en este sector del distrito de Guajayvi, límite con el municipio de Yrybucuá, por donde diariamente transitan todo tipo de vehículos para el acarreo de la producción agrícola a los centros de acopio. Los conductores a menudo se quedan varados con sus camiones en las deterioradas calles, principalmente en la época de mucha lluvia”, subrayó.

MOPC se comprometió a iniciar la obra en marzo, pero no cumplió, afirmó dirigente

Ángel Sosa, también dirigente de la colonia Primavera Real, manifestó que durante una reunión mantenida en 2025 con las autoridades del Ministerio de Obras, en la oficina central, se les había informado a los representantes de la comunidad que, a más tardar, en marzo de este año ya estarían comenzando los trabajos de asfaltado en este tramo. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún movimiento de maquinarias, indicó.

Tratamos de conocer la versión del responsable de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, pero no respondió nuestra consulta telefónica. Estamos abiertos en caso de que desee informar sobre el caso reclamado.