Crecida del Tebicuary golpea a oleros de Villa Florida y despierta solidaridad

Villa Florida, en el departamento de Misiones, es uno de los distritos de la zona que está sufriendo las consecuencias del fenómeno climático El Niño. El río Tebicuary alcanzó hoy los 4,04 metros, muy por encima de su cota normal, que suele oscilar entre 2 y 2,50 metros.

La crecida afecta a las familias de oleros del barrio San Francisco de Asís, donde unas 60 personas están asociadas a la Asociación de Oleros de Villa Florida. En medio de esta situación, la solidaridad también se hizo presente en la comunidad con la entrega de ropas para niños y adultos.

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Mirtha Muñoz llegó hasta Villa Florida con prendas destinadas a las familias que necesitan ayuda, especialmente en este momento en que varias personas se encuentran afectadas por la crecida del río Tebicuary.

Muñoz explicó que la iniciativa nació de su voluntad de ayudar a quienes más lo necesitan y aclaró que no realiza la actividad con fines políticos.

“A mí me nace ayudar. Más a esta gente que está necesitando en este momento. Yo no soy política, nada más que soy una fiel colaboradora para la gente que necesita. Y tampoco me sobra, pero comparto lo que tengo”, manifestó.

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Muñoz también dejó un mensaje a la ciudadanía para que comparta lo que tiene con las personas que atraviesan necesidades a consecuencia de las inundaciones.

“No hay que guardar, no hay que tener de más, hay que compartir porque tenemos un Dios superior que ve todo y tenemos que ayudar a nuestros prójimos que en estos momentos nos están necesitando”, sostuvo.

Blanca Ramírez, una de las pobladoras de Villa Florida, señaló que la comunidad está atravesando una situación crítica, ya que muchas familias se encuentran en dificultades económicas porque no pueden trabajar en sus olerías. Explicó que las constantes lluvias las están afectando considerablemente, como también la crecida del rio Tebicuary.

“Muchas familias la están pasando mal ya que son familias de oleros y esta lluvia larga que tuvimos les afectó bastante y se necesita la asistencia de las autoridades, necesitamos que nuestro intendente se mueva y ya se acerque junto a su pueblo que lo está necesitando”, mencionó.

Ramírez agregó que varias personas se acercaron de manera particular para ayudarlos mediante la donación de ropas. Entre ellas se encuentra Muñoz, quien llegó a la comunidad durante esta jornada para entregar prendas de vestir.

Una familia abandonó su vivienda

En el barrio Manga Yvyra ya se registró la primera familia que abandonó su vivienda como medida de prevención, debido a que el agua está ingresando a su patio y podría llegar a su casa en los próximos días. Como tienen criaturas de muy corta edad, decidieron buscar un lugar más seguro.

Por otra parte, Catalino Velázquez, olero de la comunidad, recordó que llevan más de 15 días sin trabajar y que hasta ahora no recibieron noticias de las autoridades.

“Desde hace dos semanas nuestra situación ya es complicada, ya que no podemos más sacar nuestra materia prima y ahora se suma aún más, ya que está ingresando el agua a nuestras olerías. Un llamado a nuestras autoridades para que ya nos puedan asistir porque ya estamos necesitando y hasta ahora sin noticias para con nosotros”, agregó.

En ese sentido, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, había mencionado durante su recorrido por la ciudad de Ayolas que recibió un informe del gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), sobre la situación de Villa Florida. Asimismo, señaló que se realizaría la asistencia correspondiente.