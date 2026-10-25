Cuestionan al MOPC por cortes de caminos en Paso de Patria

La crecida del río Paraná provocó cortes en varios sectores del camino que conecta Paso de Patria con General Díaz, lo que mantiene en alerta a los pobladores ante el riesgo de aislamiento y el avance de las aguas hacia el casco urbano.

Lea más: En Ñeembucú reclaman más recursos para asistir a damnificados

En medio de la emergencia, surgieron cuestionamientos por la asistencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya representación distrital, argumentó que los trabajos fueron distribuidos con la Gobernación de Ñeembucú debido a la limitada disponibilidad de maquinarias.

El intendente electo de Paso de Patria, Antonio “Chamino” Gómez (PLRA), cuestionó la falta de respuesta del MOPC y afirmó que intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el jefe del Distrito 12 de la institución, el ingeniero Pedro Cantero, sin obtener respuesta ni devolución de las llamadas para coordinar acciones ante la emergencia.

Según Gómez, la crecida del río Paraná cortó en varios puntos el camino que une Paso de Patria con General Díaz, dificultando la circulación y aumentando la preocupación de los pobladores.

Ante esta situación, vecinos y productores se organizaron para llenar bolsas con arena y colocarlas en los sectores amenazados por el agua, con el objetivo de reforzar las zonas vulnerables y evitar que el avance de la corriente termine de interrumpir la conexión terrestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trabajos cuentan con la colaboración de pobladores que acercaron tractores y otras maquinarias. La Gobernación de Ñeembucú también envió camiones volquetes para transportar arena, mientras que una máquina de la empresa Heisecke, que ejecuta las obras de pavimento rígido en el tramo Paso de Patria-Humaitá, fue facilitada para las tareas de carga.

Los habitantes trabajan contra reloj para contener el avance del agua y evitar que llegue al área urbana.

Gómez advirtió, además, sobre las consecuencias que el aislamiento podría tener para la economía local, que depende en buena medida de la pesca y el turismo. La ubicación de Paso de Patria, en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, la expone a los efectos de las crecidas.

MOPC afirma que los trabajos se distribuyeron con la Gobernación

Por su parte, el ingeniero Pedro Cantero explicó que el MOPC y la Gobernación acordaron dividir las intervenciones debido a la escasez de maquinarias disponibles para atender los distintos puntos afectados por la crecida en el departamento.

“Nosotros nos dividimos los trabajos con la gente de la Gobernación por las pocas maquinarias que tenemos. Ellos se encargaron de la zona de Paso de Patria y nosotros nos concentramos en Isla Sola, donde la situación estaba complicadísima”, manifestó.

El funcionario indicó que los equipos del MOPC trabajaron entre anteayer y ayer en Isla Sola, en la zona comprendida entre Cerrito y Laureles, donde se concentraron los esfuerzos para recomponer los caminos afectados por el avance de las aguas.

Cantero sostuvo que la institución dispone de pocos equipos para responder simultáneamente a las numerosas demandas de asistencia que se presentan en distintos sectores de Ñeembucú.

En ese contexto, señaló que la Gobernación cuenta con más maquinarias y que, por ese motivo, se acordó que sus equipos intervinieran en Paso de Patria.

El jefe del distrito N° 12 también cuestionó que Antonio Gómez haya formulado sus reclamos sin consultar, según su versión, con los trabajadores que se encontraban operando en las zonas afectadas. Afirmó que las necesidades adicionales podían comunicarse al personal desplegado en el terreno.

Preocupación por el aislamiento

Mientras las instituciones distribuyen sus recursos para atender los puntos críticos, los pobladores de Paso de Patria continúan colocando bolsas de arena y reforzando los sectores amenazados por el agua.

La principal preocupación es evitar que la crecida interrumpa por completo el acceso a la localidad y alcance las viviendas del casco urbano. Los cortes de caminos también dificultan el desplazamiento de los habitantes y podrían afectar las actividades productivas y turísticas.

La emergencia mantiene en alerta a la comunidad, que depende de la coordinación entre las instituciones y la colaboración de los vecinos para hacer frente al avance de las aguas.