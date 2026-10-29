Crecida del río Tebicuary pone en alerta a familias de Villa Florida

El río Tebicuary alcanzó los 4,74 metros en su cuenca baja, en la zona de Villa Florida, Misiones, y el agua ya llega a algunas viviendas e ingresa a los patios de vecinos del barrio Manga Yvyra.

Las familias afectadas se mantienen en alerta ante la posibilidad de tener que abandonar sus casas. El nivel actual del río supera considerablemente su altura normal, que oscila entre 2 y 2,50 metros.

Los pobladores señalaron que el agua continúa subiendo lentamente, por lo que permanecen atentos a la evolución de la crecida y a una eventual evacuación.

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Isabelino Moreno, uno de los pobladores que habitualmente resulta afectado por las crecidas del Tebicuary, manifestó que el agua avanza de manera gradual, aunque sin señales de descenso.

“Ya está entrando de a poco el agua en nuestro patio. No está subiendo muy rápido, pero sigue en aumento y no hay ninguna señal de que vaya a bajar. Cada día sube un poco más, aunque, por suerte, no lo hace tan rápido”, expresó.

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Moreno recordó que, durante crecidas anteriores, el agua llegó hasta el interior de su vivienda, por lo que su familia tuvo que abandonar la casa y trasladarse a una zona más alta.

“Estamos prácticamente en alerta, preparados por si tenemos que evacuar nuestra casa”, manifestó.

El poblador se dedica a la pesca, actividad que constituye el principal sustento de su familia. Explicó que la situación se vuelve aún más preocupante debido a que la próxima semana comenzará la veda pesquera, periodo durante el cual no podrá trabajar en ese rubro.

“También se suma la veda pesquera a esta situación. En esta temporada no nos quejamos, porque tuvimos una buena pesca, pero ahora esperamos que la asistencia llegue en tiempo y forma. Hasta el momento, no tenemos novedades al respecto”, agregó.

Por su parte, José González, otro de los pobladores afectados, señaló que el agua también está llegando lentamente a su patio, mientras las familias de la zona siguen de cerca el avance del río.

Olerías, entre las zonas más afectadas

El sector de las olerías es uno de los más perjudicados por la crecida. Los sitios de extracción de materia prima están completamente inundados, al igual que los espacios de trabajo donde se elaboran los ladrillos.

La situación afecta directamente a las familias que dependen de esta actividad para generar ingresos, en un contexto en el que el avance del agua dificulta tanto la producción como la continuidad de sus labores.

Asisten a las primeras familias afectadas

Tras los cuestionamientos de los oleros por la falta de asistencia de la Municipalidad de Villa Florida, a cargo del intendente saliente Richard Castiñeira (ANR-HC), el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, coordinó con la intendenta electa, Susana Verza (ANR-HC), las gestiones ante la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para iniciar la asistencia a las primeras familias afectadas por la inundación.

Flores cuestionó la ausencia del actual jefe comunal y sostuvo que las familias necesitan acompañamiento y ayuda ante las dificultades que enfrentan por la crecida.

“Realmente, es una falta total de compromiso del intendente actual. Ya lo manifestó la intendenta electa, Susana Verza. Pero ya estamos coordinando las tareas con la SEN para realizar la asistencia. Creemos que las familias necesitan ayuda en este momento y nosotros tenemos que empatizar, estar al lado de ellas y, por supuesto, asistirlas”, manifestó.

En esta primera etapa, la SEN entregó 56 kits de alimentos destinados a las familias de oleros afectadas por la inundación.