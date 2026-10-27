Villa Florida: SEN asiste a 56 familias de oleros afectadas por la crecida del Tebicuary

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entregó kits de víveres a 56 familias de oleros de Villa Florida que desde hace varias semanas no pueden trabajar debido a la crecida del río Tebicuary, cuyas aguas inundaron las zonas de extracción de materia prima para la fabricación de ladrillos y ya alcanzaron algunas olerías.

Las familias asistidas fueron incorporadas al registro de damnificados tras la actualización de los datos realizada por la SEN. La entrega de los kits de víveres se concretó luego de las gestiones de la intendenta electa, Susana Verza (ANR-HC), ante la institución, con el acompañamiento del consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores.

La situación afecta directamente a los trabajadores que dependen de la producción de ladrillos para su sustento, debido a que la inundación les impide acceder a los sitios de donde extraen la materia prima.

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En ese contexto, Verza señaló que mantuvo una reunión con representantes de la SEN para coordinar la asistencia a las familias afectadas por el fenómeno climático de El Niño.

“El compromiso es trabajar de manera coordinada para prever la asistencia necesaria y acompañar a las familias, priorizando siempre su seguridad y bienestar, preocupados nosotros por la afectación del fenómeno de El Niño, mantuvimos una reunión con representantes de la SEN, para poder asistir a las familias afectadas”, indicó Verza.

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Por su parte, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, informó que las 56 familias de Villa Florida se suman a las 4.557 registradas anteriormente a nivel nacional, por lo que el total asciende a 4.613 damnificados.

“Tenemos un aumento de 56 familias en Villa Florida, Misiones. Son pobladores que se dedican a fabricar ladrillos y que han perdido el lugar de donde extraen la materia prima. Es responsabilidad del Estado paraguayo asistir a estas 56 familias, a las que hoy ya estamos llegando con ayuda”, manifestó Zárate.

El río Tebicuary sigue creciendo

El río Tebicuary registró este martes una crecida de aproximadamente 10 centímetros en comparación con la medición del lunes y alcanzó los 4,66 metros. de acuerdo a los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El nivel se encuentra muy por encima de su altura normal en la cuenca baja, que oscila entre los 2 y 2,50 metros.

La crecida también amenaza a las viviendas ubicadas en las zonas bajas de Villa Florida, en ese sentido una familia del barrio Manga Yvyra ya tuvo que abandonar preventivamente su casa debido a que el agua ya está cerca de la vivienda. La decisión fue tomada por seguridad, principalmente para resguardar a sus hijos menores de edad.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad de Salud de la Familia (USF), los barrios que podrían verse afectados por el avance de las aguas son Manga Ita, donde se estima que 36 familias están expuestas; Manga Yvyra, con 15 familias; San Isidro, con 27 familias; y San Francisco, con 13 familias.

La persistente crecida mantiene en alerta a los pobladores de estos sectores.