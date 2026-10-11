Nivel de los ríos: ¿dónde subieron y dónde bajaron las aguas?

El informe diario de los niveles de los ríos fue emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), que dio a conocer las mediciones de las estaciones ubicadas en diferentes puntos del país. Los registros muestran repuntes en varias zonas del río Paraguay, mientras que el Paraná presenta variaciones tanto al alza como a la baja.

En el río Paraguay, uno de los mayores aumentos se registró en Rosario, donde el nivel llegó a 1,90 metros, con una suba de 45 centímetros en la variación diaria. En Concepción, el cauce alcanzó 2,50 metros, tras aumentar 36 centímetros.

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En el área metropolitana, el nivel del río también presentó incrementos. En Asunción llegó a 1,19 metros, con una subida de 25 centímetros, mientras que en Villeta alcanzó 1,52 metros, tras aumentar 21 centímetros. En Itá Enramada, el registro fue de 1,64 metros, con un repunte de 22 centímetros.

El río Paraguay también sube en el sur

En Alberdi, el río Paraguay alcanzó 2,93 metros, con un aumento diario de 29 centímetros. En Pilar, el nivel llegó a 3,76 metros, tras subir 18 centímetros respecto a la medición anterior.

Otros puntos también registraron incrementos, aunque más moderados. En Fuerte Olimpo, el nivel llegó a 3,18 metros, con una variación positiva de 7 centímetros, mientras que en Vallemí se ubicó en 2,92 metros, con una suba de 5 centímetros.

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En Bahía Negra, el río alcanzó 2,88 metros, con un aumento de apenas un centímetro. En Humaitá, por su parte, el nivel se mantuvo en 3,75 metros, sin variación diaria.

El Paraná presenta subidas y descensos

En el río Paraná, los registros también muestran comportamientos diferentes según la estación. En Ita Corá, el nivel llegó a 5,80 metros, con un aumento diario de 20 centímetros. En Ita Pirú alcanzó 6,25 metros, tras subir 17 centímetros, mientras que en Panchito López se ubicó en 4,76 metros, con un repunte de 16 centímetros.

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En Cerrito y Paso de Patria, los niveles aumentaron 10 centímetros en ambos puntos. Los registros llegaron a 4,10 y 5,05 metros, respectivamente. En Coratei, el río alcanzó 4,09 metros, con una suba de 8 centímetros.

Sin embargo, en otras estaciones se observaron descensos. En Ciudad del Este, el nivel del Paraná se ubicó en 21,24 metros, tras bajar 40 centímetros. En Ayolas llegó a 4,31 metros, con una disminución de 3 centímetros, mientras que en Salto del Guairá descendió 6 centímetros, hasta alcanzar 7,06 metros.

Subidas en afluentes y descenso en el río Jejuí

En el río Aguaray, en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, se registró un nivel de 1,45 metros, con un aumento diario de 26 centímetros.

Por otro lado, en el río Jejuí, en la zona de Liberación, departamento de San Pedro, se registró un nivel de 1,41 metros, con un descenso diario de 9 centímetros, según el informe.

En tanto, el río Ypané, en la zona de Azotey, departamento de Concepción, registró un nivel de 1,56 metros, con una suba de 29 centímetros, según las últimas mediciones.