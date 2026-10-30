Río Paraguay: marcado descenso en zona de Concepción

En las publicaciones oficiales realizadas en la página web de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se pueden observar el nivel que ha tenido en la última semana el río Paraguay.

A pesar de que desde fines de setiembre y los primeros días del mes de octubre fue subiendo de nivel, las aguas nuevamente presentan un marcado descenso desde el 23 de octubre último.

Entre el 21 y 22 de octubre la marca que registraba frente al antiguo puerto local fue de 2,89 metros. Mientras que el 23 de octubre descendió a 2,87 metros, al día siguiente bajó 7 centímetros.

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El 25 de octubre se tuvo una marca de 2,70 metros, 48 horas después bajó 28 centímetros. En tanto que entre el miércoles último y hoy, viernes 30 de octubre, el descenso fue de 14 centímetros.

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Vallemí

En la zona de Vallemí, ubicada aguas arriba de Concepción, también se tiene esta misma situación; por ejemplo el 21 de octubre pasado la marca más alta registrada en esa parte del río Paraguay llegó a 3,35 metros.

En los siguientes días ya empezó el descenso del nivel, llegando hoy viernes 30 de octubre a 2,64 metros, según la publicación de la DMH.