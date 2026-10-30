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30 de octubre de 2026 - 09:42

Río Paraguay: marcado descenso en zona de Concepción

Lancha con varias personas en un paisaje fluvial cubierto de niebla, con terreno irregular y ambiente tranquilo.
Una lancha con varias personas navega en el Río Paraguay, zona de Concepción donde es marcado el descenso del nivel del caudal Aldo Rojas

Desde hace exactamente una semana, el río Paraguay desciende diariamente en la zona de Concepción. Hoy la marca registrada frente al antiguo puerto local es de 2,16 metros.

Por Aldo Rojas
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En las publicaciones oficiales realizadas en la página web de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se pueden observar el nivel que ha tenido en la última semana el río Paraguay.

A pesar de que desde fines de setiembre y los primeros días del mes de octubre fue subiendo de nivel, las aguas nuevamente presentan un marcado descenso desde el 23 de octubre último.

Entre el 21 y 22 de octubre la marca que registraba frente al antiguo puerto local fue de 2,89 metros. Mientras que el 23 de octubre descendió a 2,87 metros, al día siguiente bajó 7 centímetros.

Lea más: El nivel río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

El 25 de octubre se tuvo una marca de 2,70 metros, 48 horas después bajó 28 centímetros. En tanto que entre el miércoles último y hoy, viernes 30 de octubre, el descenso fue de 14 centímetros.

Vallemí

En la zona de Vallemí, ubicada aguas arriba de Concepción, también se tiene esta misma situación; por ejemplo el 21 de octubre pasado la marca más alta registrada en esa parte del río Paraguay llegó a 3,35 metros.

En los siguientes días ya empezó el descenso del nivel, llegando hoy viernes 30 de octubre a 2,64 metros, según la publicación de la DMH.

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