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Clima
30 de octubre de 2026 - 20:05

Río Paraná sigue bajando en Ayolas, pero se esperan nuevos repuntes

Desborde del río Paraná afecta zonas urbanas de Ayolas.
Desborde del río Paraná afecta zona urbana del barrio San José Mí de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El río Paraná registra una tendencia descendente en la zona de Ayolas durante los últimos días. Sin embargo, los pronósticos advierten sobre posibles nuevos repuntes en los próximos días.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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Según los informes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, con datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la cota en el puerto local se sitúa actualmente en 5,49 m, luego de haber alcanzado un pico cercano a los 6,47 metros días atrás.

La cota normal en puerto local es de 1,80 m, mientras que el nivel de alerta se activa a partir de los 4,20 metros. Por su parte, el límite de inundabilidad está establecido en 4,50 m.

Lea más: Arranca la veda pesquera y anuncian controles en todo el país

Se espera un descenso gradual durante el fin de semana. No obstante, los pronósticos indican que el nivel del Paraná podría volver a subir en los próximos días, como consecuencia de las lluvias en la alta cuenca del río y la persistencia del fenómeno climático El Niño.

Más de 1.000 familias afectadas

Desde el COE informaron que 1.091 familias, equivalentes a 3.229 personas, fueron evacuadas en la ciudad de Ayolas debido a la crecida del río Paraná.

De ese total, 221 familias (752 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en la ciudad, mientras que otras 870 familias (2.477 personas) se refugiaron en viviendas de familiares o recurrieron a alquileres particulares.

Entre los espacios habilitados como albergues temporales figuran el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal, la Seccional Colorada, el Gimnasio de las Mil Viviendas y la USF de San José Mí, entre otros.

Antecedentes de grandes crecidas

La altura alcanzada por el río en esta ocasión se suma a una serie de eventos históricos que han marcado a la ciudad de Ayolas.

En 1983 se registró el máximo histórico conocido, con aproximadamente 8 m, considerado el nivel más elevado de la zona. En 1997, el río Paraná alcanzó una altura de 6,65 metros, uno de los picos más altos de las últimas décadas.

Lea más: Zumba Rosa 2026 combino baile y solidaridad en Ayolas

En 2014, la cota llegó a 7,30 m, afectando amplias zonas ribereñas de la ciudad. En 2018, se registró una altura cercana a los 7 metros, lo que motivó evacuaciones preventivas en numerosos barrios. Entre octubre y noviembre de 2023, la crecida alcanzó los 5,97 m, superando en más de un metro el umbral de inundabilidad.

En octubre de 2026, el río alcanzó un pico de 6,47 metros, el nivel más alto registrado desde la inundación de 1983.

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