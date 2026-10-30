Villa Florida: crecida del Tebicuary pone en alerta a unas 91 familias

El avance de las aguas del río Tebicuary en Villa Florida, Misiones, mantiene en alerta a pobladores de los barrios Manga Ita, San Francisco, Manga Yvyra y San Isidro, donde unas 91 familias podrían resultar afectadas por la crecida relacionada con el fenómeno El Niño.

En la jornada de hoy, la altura del río llegó a 4,75 metros, muy por encima de su nivel normal, que oscila entre 2 y 2,50 metros en su cuenca baja.

Ante la proximidad del agua a las viviendas, algunos vecinos ya analizan trasladarse temporalmente a zonas más altas o refugiarse en casas de familiares.

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En ese sentido, personal de la Segunda División de Caballería de las Fuerzas Armadas de la Nación, con asiento en San Juan Bautista, verificó la situación de las familias y tomó contacto con los pobladores para conocer sus necesidades y coordinar eventuales medidas de asistencia.

En el barrio Manga Ita, los vecinos manifestaron que prevén alquilar viviendas en sectores más elevados si el agua continúa avanzando. Actualmente, el nivel del río se encuentra a unos seis metros de las casas.

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En San Francisco, los militares constataron que el agua ya llegó hasta el corral de animales de un pescador de la zona, lo que evidencia el avance de la crecida hacia las áreas habitadas. Mientras tanto, en Manga Yvyra, el agua se encuentra aproximadamente a entre siete y 15 metros de algunas viviendas.

Los pobladores señalaron que, si la situación empeora, tienen previsto trasladarse a casas de familiares ubicadas en el centro de la ciudad o instalar carpas temporales en terrenos más elevados frente a sus domicilios.

Preparan asistencia

Ante el riesgo de que más familias deban abandonar sus viviendas, se iniciaron coordinaciones con la intendenta electa, Susana Verza, y el área de Vigilancia de la Salud para organizar la asistencia a los posibles afectados.

Entre las medidas previstas figuran la distribución de víveres y la habilitación de albergues temporales para las familias que necesiten abandonar sus hogares.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad de Salud de la Familia (USF), los barrios que podrían verse afectados por la crecida son Manga Ita, donde se estima que 36 familias están expuestas; Manga Yvyra, con 15 familias; San Isidro, con 27 familias; y San Francisco, con 13 familias. En total, la estimación de la USF alcanza a 91 familias.