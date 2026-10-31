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31 de octubre de 2026 - 11:17

San Juan Bautista: asisten con kits de alimentos a 50 familias de cantereros

Hombres en chaqueta naranja y camiseta clara interactúan mientras otros observan. Bolsas de alimentos en el suelo sobre terreno verde.
Unas 50 familias de cantereros de San Cristóbal, Loma Pero y Chaco'i recibieron kits de alimentos de la SEN en San Juan Bautista, Misiones.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Unas 50 familias de cantereros recibieron kits de alimentos de la SEN tras las inundaciones de sus canteras.

Por Jesús Riveros
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La Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones, realizó la entrega de kits de alimentos a 50 familias de trabajadores de canteras de las comunidades de San Cristóbal, Loma Pero y Chaco’i, afectadas por las intensas lluvias registradas a raíz del fenómeno climático de El Niño.

Las precipitaciones provocaron la acumulación de agua en las canteras e impidieron que los trabajadores pudieran desarrollar sus actividades durante varios días.

Lea más: Villa Florida: SEN asiste a 56 familias de oleros afectadas por la crecida del Tebicuary

La situación repercutió directamente en sus ingresos, debido a que realizan trabajos de extracción de materiales de manera artesanal y dependen de esta actividad para el sustento de sus familias.

El intendente de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR-HC), explicó que la asistencia fue gestionada por la Municipalidad ante la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), luego de identificar las dificultades que atravesaban los trabajadores del sector.

“En realidad, ellos tuvieron ciertas dificultades después de las lluvias, porque las aguas quedaron acumuladas en sus canteras. Como bien sabemos, trabajan prácticamente de manera artesanal, sin muchos implementos, y entonces varios días no pudieron trabajar”, manifestó.

El jefe comunal señaló que, para identificar a los afectados, se coordinó un relevamiento a través de la Junta Comunal de Vecinos y los líderes de las canteras.

Los trabajadores presentaron un listado con la documentación correspondiente, que posteriormente fue remitido a las autoridades nacionales para solicitar la asistencia.

Grupo de cinco hombres en entorno rural, revisando paquetes de alimentos sobre una lona anaranjada.
Cantereros de San Juan Bautista, Misiones, reciben los kits de alimentos por parte de la SEN.

Girett indicó que las gestiones tuvieron una respuesta favorable y permitieron concretar la entrega de los kits de alimentos a las familias identificadas.

Lea más: Video: así fue la histórica crecida de 1983

“Hoy ya procedimos a la entrega de los kits de alimentos, ya que de otra forma no podemos acompañarlos, pero por lo menos con estos alimentos ellos pueden tener garantizada su alimentación, por sobre todo”, expresó.

La asistencia busca brindar un respaldo a las 50 familias que, debido a las condiciones climáticas, quedaron temporalmente imposibilitadas de trabajar y generar ingresos. Los beneficiarios pertenecen a tres comunidades del distrito de San Juan Bautista.

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