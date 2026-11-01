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Clima
01 de noviembre de 2026 - 08:25

El río Paraguay bajó 10 centímetros en un día en la bahía de Asunción

Paisaje natural junto a la bahía de Asunción, con cielo nublado y posible lluvia.
Desde la Costanera de Asunción se observa el avance de un amenazante frente de tormentas cruzando la bahía. Meteorología emitió alertas por lluvias intensas y vientos fuertes para Asunción y alrededoresAníbal Velázquez

En su actualización diaria del nivel de los ríos, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) registró un pronunciado descenso del río Paraguay en la estación de medición instalada en la Bahía de Asunción. En solo 24 horas, hubo una bajante de 10 centímetros en esta parte del país.

Por ABC Color
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Durante toda la semana, el río mantuvo una tendencia a la baja luego de alcanzar un pico de 3.02 metros el lunes pasado. Entre ayer, sábado 31 de octubre y hoy domingo 1 de noviembre, presentó su caída más notaria. De 2,86 metros, cayó a los 2,76 con los que amaneció hoy.

Lea más: El nivel río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

La situación viene en coincidencia con el cese de las lluvias y un ambiente bastante seco registrado en los últimos días en Asunción y alrededores.

Gráfico con niveles del río Paraguay, destacando el descenso de 10 cm en 24 horas. No hay personas presentes.
La Dirección de Meteorología e Hidrología reportó una bajante de 10 cm en el río Paraguay en 24 horas.

Para hoy se esperan lluvias

En el pronóstico actualizado de esta mañana, la DMH detalla que la siesta y la tarde de hoy, se prevé el desarrollo e intensificación de núcleos de tormentas en el sur del departamento de Presidente Hayes. Esto podría afectar a Asunción y Gran Asunción durante la tarde, lo que podría contribuir a un repunte del nivel del río.

Lea más: Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?

Posteriormente, las tormentas podrían extenderse a otros departamentos de la Región Oriental, manteniéndose durante el transcurso de la noche y persistiendo durante la madrugada y gran parte del lunes 02 de noviembre.

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