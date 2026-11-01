El río Paraguay bajó 10 centímetros en un día en la bahía de Asunción

Durante toda la semana, el río mantuvo una tendencia a la baja luego de alcanzar un pico de 3.02 metros el lunes pasado. Entre ayer, sábado 31 de octubre y hoy domingo 1 de noviembre, presentó su caída más notaria. De 2,86 metros, cayó a los 2,76 con los que amaneció hoy.

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La situación viene en coincidencia con el cese de las lluvias y un ambiente bastante seco registrado en los últimos días en Asunción y alrededores.

Para hoy se esperan lluvias

En el pronóstico actualizado de esta mañana, la DMH detalla que la siesta y la tarde de hoy, se prevé el desarrollo e intensificación de núcleos de tormentas en el sur del departamento de Presidente Hayes. Esto podría afectar a Asunción y Gran Asunción durante la tarde, lo que podría contribuir a un repunte del nivel del río.

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Posteriormente, las tormentas podrían extenderse a otros departamentos de la Región Oriental, manteniéndose durante el transcurso de la noche y persistiendo durante la madrugada y gran parte del lunes 02 de noviembre.