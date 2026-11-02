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Clima
02 de noviembre de 2026 - 11:46

Alerta meteorológica: advierten sobre lluvias intensas y caída de granizos para hoy

Paisaje natural con cielo gris oscuro y rayo, camino de tierra y colinas verdes al fondo.
Las tormentas continúan intensificándose y afectando diversas zonas del país. Foto: archivo.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso de tiempo severo advirtiendo que las tormentas continúan intensificándose y afectando diversas zonas del país. El fenómeno, previsto para lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este lunes 2 de noviembre de 2026, abarca a casi todo el territorio nacional.

Por ABC Color
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De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 10:58, el fenómeno meteorológico se caracteriza por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de manera puntual.

Lea más: Alerta por tormentas: ¿cuáles son los departamentos afectados, según Meteorología?

Departamentos y zonas bajo alerta

Las áreas geográficas bajo cobertura de esta advertencia comprenden la Región Oriental y el sur de la Región Occidental, afectando directamente a Asunción y a departamentos como: Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Ñeembucú, el sur de San Pedro, el oeste de Itapúa, el centro y norte de Alto Paraná, Canindeyú y el sur de Presidente Hayes.

Lea más: Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo

Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante la probabilidad de raudales repentinos, caída de ramas o árboles debido a los vientos fuertes y complicaciones en el tránsito durante las horas de mayor intensidad del fenómeno.

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