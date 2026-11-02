Alerta meteorológica: advierten sobre lluvias intensas y caída de granizos para hoy

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 10:58, el fenómeno meteorológico se caracteriza por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de manera puntual.

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Departamentos y zonas bajo alerta

Las áreas geográficas bajo cobertura de esta advertencia comprenden la Región Oriental y el sur de la Región Occidental, afectando directamente a Asunción y a departamentos como: Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Ñeembucú, el sur de San Pedro, el oeste de Itapúa, el centro y norte de Alto Paraná, Canindeyú y el sur de Presidente Hayes.

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Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante la probabilidad de raudales repentinos, caída de ramas o árboles debido a los vientos fuertes y complicaciones en el tránsito durante las horas de mayor intensidad del fenómeno.