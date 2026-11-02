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Clima
02 de noviembre de 2026 - 09:36

Alerta por tormentas: ¿cuáles son los departamentos afectados, según Meteorología?

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

Un boletín especial fue emitido por Meteorología en la mañana de este lunes. ¿Cuáles son los departamentos afectados? Te contamos en esta nota.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia mediante un boletín especial que en las próximas horas podría registrarse fenómeno de tiempo severo. Durante las primeras horas de este lunes ya se registraron las primeras precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en Asunción y alrededores.

El fenómeno esperado consiste en lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Lea más: Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo

Los sistemas de tormentas se desarrollan y continúan su afectación sobre el área de cobertura, con alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este lunes.

El área de cobertura corresponde a la Región Oriental y Sur de la Región Occidental, los departamentos afectados son:

  • Asunción
  • Centro de San Pedro
  • Norte de Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Norte de Caazapá
  • Oeste de Misiones
  • Norte y sur de Paraguarí
  • Norte de Alto Paraná
  • Sur de Central

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