Alerta por tormentas: ¿cuáles son los departamentos afectados, según Meteorología?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia mediante un boletín especial que en las próximas horas podría registrarse fenómeno de tiempo severo. Durante las primeras horas de este lunes ya se registraron las primeras precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en Asunción y alrededores.

El fenómeno esperado consiste en lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Los sistemas de tormentas se desarrollan y continúan su afectación sobre el área de cobertura, con alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este lunes.

El área de cobertura corresponde a la Región Oriental y Sur de la Región Occidental, los departamentos afectados son: