Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha

La Policía Nacional informó el balance del operativo por el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, jugado en La Nueva Olla. Tres hinchas azulgranas fueron aprehendidos por los disturbios, entre ellos los que invadieron el campo de juego, y dos policías resultaron lesionados.

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Tres aprehendidos por la invasión

El comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 4ª Metropolitana, explicó que los tres aprehendidos transgredieron la Ley 7269/24 de prevención, control y erradicación de la violencia en eventos deportivos. Los hinchas forzaron el vallado del estadio e ingresaron al campo, y fueron varios los que lo hicieron.

Dos agentes heridos

El parte policial confirma dos uniformados lesionados en los incidentes dentro del estadio, ambos del Departamento de Eventos Deportivos. Una oficial inspectora sufrió un traumatismo en el miembro inferior derecho y un suboficial ayudante presentó lesiones en la nariz.

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Alcohol, petardos y cuidacoches

Los controles en las inmediaciones del estadio, en el marco del operativo Py’aguapy, arrojaron:

Alcotest positivo: 36 aficionados, 31 de Cerro Porteño y 5 de Olimpia.

Petardos: dos hinchas de Olimpia fueron sorprendidos con bombas de humo, según Insfrán.

Estupefacientes: cuatro simpatizantes de Olimpia fueron aprehendidos por tenencia no autorizada de supuestas sustancias estupefacientes (Ley 1340/88) y trasladados a la Comisaría 21ª.

Ley 7269/24: otros dos hinchas de Olimpia, uno de ellos adolescente, fueron trasladados a la misma sede por transgredir las prohibiciones de la norma.

Cuidacoches: 22 personas fueron registradas y verificadas en el operativo anticuidacoches de los alrededores.

Sin incidentes en la salida de los buses

Insfrán sostuvo que durante el despliegue de la parcialidad de Cerro Porteño no hubo reportes de incidencias. Diecinueve buses llegaron a la avenida Quinta y 13 a la avenida Félix Bogado, mientras otro grupo importante salió por la jurisdicción de la Comisaría 3ª. El personal acompañó el abordaje y el traslado hasta la Dirección de Policía.