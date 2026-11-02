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Clima
02 de noviembre de 2026 - 15:06

Continúa la alerta por tormentas intensas: Estas son las zonas que están bajo aviso

Gif de lluvia y viento en Asunción.
Gif de lluvia y viento en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología emitió un nuevo aviso sobre el avance de un sistema de tormentas para la tarde de este lunes. Ráfagas de viento y caída de granizo amenazan a gran parte del país. A continuación te contamos cuales son las localidades afectadas.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes un nuevo boletín especial para advertir sobre un sistema de tormentas que se intensifica a medida que avanza sobre el territorio nacional.

El informe prevé lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento intensas y una alta probabilidad de caída de granizo durante el transcurso de la tarde.

Lea más: Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo

Según los pronósticos, el fenómeno abarca la Región Oriental y el sureste de la Región Occidental. A estas horas, los departamentos bajo alerta son:

  • Concepción: Sur.
  • San Pedro: Norte y este.
  • Guairá: Este.
  • Caaguazú: Este.
  • Caazapá.
  • Itapúa: Noreste.
  • Misiones: Norte.
  • Paraguarí: Sur.
  • Alto Paraná.
  • Ñeembucú: Norte.
  • Amambay: Centro y sur.
  • Canindeyú.
  • Presidente Hayes: Este.

Ante la persistencia del tiempo inestable, se insta a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones correspondientes para evitar las zonas de riesgo.

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