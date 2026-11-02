Continúa la alerta por tormentas intensas: Estas son las zonas que están bajo aviso

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes un nuevo boletín especial para advertir sobre un sistema de tormentas que se intensifica a medida que avanza sobre el territorio nacional.
El informe prevé lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento intensas y una alta probabilidad de caída de granizo durante el transcurso de la tarde.
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Según los pronósticos, el fenómeno abarca la Región Oriental y el sureste de la Región Occidental. A estas horas, los departamentos bajo alerta son:
- Concepción: Sur.
- San Pedro: Norte y este.
- Guairá: Este.
- Caaguazú: Este.
- Caazapá.
- Itapúa: Noreste.
- Misiones: Norte.
- Paraguarí: Sur.
- Alto Paraná.
- Ñeembucú: Norte.
- Amambay: Centro y sur.
- Canindeyú.
- Presidente Hayes: Este.
Ante la persistencia del tiempo inestable, se insta a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones correspondientes para evitar las zonas de riesgo.