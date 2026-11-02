Continúa la alerta por tormentas intensas: Estas son las zonas que están bajo aviso

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes un nuevo boletín especial para advertir sobre un sistema de tormentas que se intensifica a medida que avanza sobre el territorio nacional.

El informe prevé lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento intensas y una alta probabilidad de caída de granizo durante el transcurso de la tarde.

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Según los pronósticos, el fenómeno abarca la Región Oriental y el sureste de la Región Occidental. A estas horas, los departamentos bajo alerta son:

Concepción: Sur.

San Pedro: Norte y este.

Guairá: Este.

Caaguazú: Este.

Caazapá.

Itapúa: Noreste.

Misiones: Norte.

Paraguarí: Sur.

Alto Paraná.

Ñeembucú: Norte.

Amambay: Centro y sur.

Canindeyú.

Presidente Hayes: Este.

Ante la persistencia del tiempo inestable, se insta a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones correspondientes para evitar las zonas de riesgo.