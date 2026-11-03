Clima en Paraguay: Pronostican lluvias y hay departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el centro y sur de Presidente Hayes.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, en la mayor parte del país, y podrían extenderse incluso al jueves.

Días calurosos

La temperatura va en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 22 °C 37 °C San Pedro 20 °C 37 °C Caacupé 19 °C 32 °C Villarrica 19 °C 31 °C Coronel Oviedo 19° C 32 °C Caazapá 19 °C 31 °C Encarnación 19 °C 28 °C San Juan Bautista 19 °C 31 °C Paraguarí 20 °C 33 °C Ciudad del Este 19 °C 29 °C Asunción 19 °C 35 °C Pilar 20 °C 32 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 35 °C Salto del Guairá 19 °C 31 ºC Pozo Colorado 22 °C 38 °C Fuerte Olimpo 24 °C 39 °C Mariscal Estigarribia 24 °C 40 °C

Los índices subirán levemente mañana, con una máxima de 37 grados en la capital. Sin embargo, la temperatura bajaría el jueves, día en que la máxima en Asunción sería de 30 grados.