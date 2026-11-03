Clima en Paraguay: Pronostican lluvias y hay departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.
Desde poco después de las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el centro y sur de Presidente Hayes.
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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, en la mayor parte del país, y podrían extenderse incluso al jueves.
Días calurosos
La temperatura va en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
22 °C
37 °C
San Pedro
20 °C
37 °C
Caacupé
19 °C
32 °C
Villarrica
19 °C
31 °C
Coronel Oviedo
19° C
32 °C
Caazapá
19 °C
31 °C
Encarnación
19 °C
28 °C
San Juan Bautista
19 °C
31 °C
Paraguarí
20 °C
33 °C
Ciudad del Este
19 °C
29 °C
Asunción
19 °C
35 °C
Pilar
20 °C
32 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
35 °C
Salto del Guairá
19 °C
31 ºC
Pozo Colorado
22 °C
38 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
39 °C
Mariscal Estigarribia
24 °C
40 °C
Los índices subirán levemente mañana, con una máxima de 37 grados en la capital. Sin embargo, la temperatura bajaría el jueves, día en que la máxima en Asunción sería de 30 grados.