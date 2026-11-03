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Clima
03 de noviembre de 2026 - 05:14

Clima en Paraguay: Pronostican lluvias y hay departamentos en alerta por tormentas

El Niño aparece en el horizonte y el campo mide los riesgos
Gentileza

Las condiciones del tiempo en Paraguay siguen siendo inestables, con alta probabilidad de lluvias en la mayor parte del país. Además, cinco departamentos siguen bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el centro y sur de Presidente Hayes.

Lea más: Esto dice la Dinac sobre la compra de radares meteorológicos

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, miércoles, en la mayor parte del país, y podrían extenderse incluso al jueves.

Días calurosos

La temperatura va en aumento en Paraguay y hoy se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

22 °C

37 °C

San Pedro

20 °C

37 °C

Caacupé

19 °C

32 °C

Villarrica

19 °C

31 °C

Coronel Oviedo

19° C

32 °C

Caazapá

19 °C

31 °C

Encarnación

19 °C

28 °C

San Juan Bautista

19 °C

31 °C

Paraguarí

20 °C

33 °C

Ciudad del Este

19 °C

29 °C

Asunción

19 °C

35 °C

Pilar

20 °C

32 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

35 °C

Salto del Guairá

19 °C

31 ºC

Pozo Colorado

22 °C

38 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

39 °C

Mariscal Estigarribia

24 °C

40 °C

Los índices subirán levemente mañana, con una máxima de 37 grados en la capital. Sin embargo, la temperatura bajaría el jueves, día en que la máxima en Asunción sería de 30 grados.

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