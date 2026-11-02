Esto dice la Dinac sobre la compra de radares meteorológicos

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, explicó que en marzo de este año la institución programó la adquisición de un radar meteorológico plurianual por un valor aproximado a los 14.000 millones de guaraníes.

La primera fase de ejecución estaba prevista para iniciar en el mes de agosto, con distintos desembolsos, sin embargo, al recibir el proyecto de presupuesto para los periodos 2026 y 2027, las autoridades constataron que sufrieron un recorte presupuestario que dejó fuera la licitación del anteproyecto.

Ante la exclusión del proyecto, Mendoza se constituyó personalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar audiencia con el ministro y el equipo económico, argumentando la urgente necesidad de estos instrumentos basándose en informes técnicos que advierten sobre eventos climáticos de El Niño y La Niña cada vez más severos.

Tras las gestiones, confirmó el compromiso del Ministerio de Economía para aprobar una reprogramación presupuestaria en marzo, lo que permitirá reincorporar la compra al presupuesto de 2027 y tener el primer equipo operativo a finales del próximo año.

Asimismo, Mendoza aclaró que los radares actuarán como herramientas complementarias que no condicionan la capacidad general de emisión de pronósticos, los cuales continúan realizándose en tiempo y forma ante eventos extremos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, precisó que el radar meteorológico con el que cuenta actualmente la institución ya se encuentra en proceso de reparación con los proveedores y volverá a estar operativo en el corto plazo. “Nosotros podemos decir que tenemos todo previsto”, aseguró, incluyendo el aspecto financiero.

Lea más: Cómo el “Súper Niño” ya está afectando el clima en América Latina y otras partes del mundo

Esto explican desde la DMH

Por su parte, el titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, detalló que el nuevo equipamiento servirá de apoyo a la red de vigilancia existente, integrada por 52 estaciones automáticas de superficie y el sistema de radiosondeo en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Mingo subrayó que el radar no reemplaza el pronóstico general ni lo genera por sí solo, sino que cumple la función específica de rastrear tormentas e indicar su desplazamiento e impacto en tiempo real.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el funcionario explicó que los equipos poseen un radio de efectividad de 200 kilómetros. También aclaró que si bien los radares tienen un radio de efectividad de 200 kilómetros, el haz del radar va ganando altura a medida que se aleja de la antena.

El plan de infraestructura trazado por la institución contempla cubrir de manera gradual al menos el 80% del territorio nacional, contando con la asesoría técnica de un ingeniero paraguayo que se desempeña en el centro de radares de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Además, Mingo señaló que la primera unidad de este plan está proyectada para instalarse en el departamento de Misiones, previendo ubicaciones posteriores en Mariscal Estigarribia, Concepción y el Alto Paraná.

Finalmente, comentó que la fabricación e instalación de cada radar tomará aproximadamente un año a partir de la firma del contrato, debido a que se construyen por encargo en el extranjero.

Lea más: El Niño amenaza a 10.000 fincas: la advertencia del MAG sobre su presupuesto