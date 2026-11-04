Alerta de tormentas en cinco departamentos

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y alta probabilidad de caída de granizos, según la última alerta emitida a las 8:54 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa desplazándose sobre el sur de la región Oriental, con tendencia a extenderse sobre otros departamentos.

Debido a estas condiciones, sigue siendo elevada la probalidad de fenómenos de tiempo severo de forma puntual sobre la zona de cobertura, durante la mañana de hoy.

La zona de cobertura es el sur y sureste de la Región Oriental, según el boletín.

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Departamentos afectados

Según la alerta de la Dirección de Meteorología, estos son los departamentos afectados por la tormenta: