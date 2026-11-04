ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Clima
04 de noviembre de 2026 - 14:15

Alerta por tormentas: anuncian lluvias intensas y posible caída de granizos

Gif animado de una tormenta llegando a Asunción.
Gif animado de una tormenta llegando a Asunción.ABC Color

Un aviso de Meteorología advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizos para la tarde de este miércoles.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este miércoles una alerta ante el desarrollo de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo durante la tarde.

El aviso, difundido a las 13:14, señala que se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes, a muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Según el reporte, los núcleos de tormentas comenzaron a desarrollarse e intensificarse sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos severos de manera puntual.

La zona de cobertura comprende el sur y centro de la Región Oriental, donde las condiciones meteorológicas podrían desmejorar durante las próximas horas.

Lea más: Alerta de tormentas en cinco departamentos

¿Cuáles son los departamentos afectados?

De acuerdo con la DMH, los departamentos bajo alerta son Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí, además del centro y norte de Ñeembucú.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar