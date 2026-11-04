Alerta por tormentas: anuncian lluvias intensas y posible caída de granizos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este miércoles una alerta ante el desarrollo de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo durante la tarde.

El aviso, difundido a las 13:14, señala que se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes, a muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Según el reporte, los núcleos de tormentas comenzaron a desarrollarse e intensificarse sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos severos de manera puntual.

La zona de cobertura comprende el sur y centro de la Región Oriental, donde las condiciones meteorológicas podrían desmejorar durante las próximas horas.

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¿Cuáles son los departamentos afectados?

De acuerdo con la DMH, los departamentos bajo alerta son Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí, además del centro y norte de Ñeembucú.